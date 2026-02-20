Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
Com a mínim en un cas, hauria agafat la llibreta de la víctima i n'hauria extret 7600 euros al llarg de quatre anys
El Jutjat de Manresa investiga una extreballadora de la Residència d’Avis i Àvies de Navàs, per presumptament quedar-se diners de, com a mínim, una de les persones ingressades. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que a principis de febrer van obrir una investigació contra aquesta dona per estafa, administració deslleial i apropiació indeguda. Un cop interrogada, i feta la investigació, va quedar en llibertat, i el cas va ser traspassat als jutjats de Manresa. Podria haver-hi més d’un afectat, segons ha pogut saber aquest diari, encara que la comissaria de Manresa no n’ha confirmat la quantitat.
La investigació es va iniciar arran d’un familiar que va denunciar que al llarg de 4 anys li havien tret del compte corrent del seu pare un total de 7600 euros.
El pare del denunciant va morir el 29 d’agost de l’any passat, i segons ha comentat a Regió7, sense voler revelar la seva identitat, en va començar els tràmits de l’herència, i comprovar un compte corrent conjunt dels seus pares, va observar que "el setembre i l’octubre del 2025, dos mesos després de la mort, algú va estar traient diners". Immediatament, es va témer el pitjor, i "vaig començar a revisar tot l’extracte". Des de 2021 li havien anat retirant diners del compte, "sempre en quantitats de 300, 500 o 800 euros, i a través del caixer automàtic de Navàs".
Per a aquesta persona, "algú es va apropiar de la llibreta del meu pare, o va anar amb ell al banc i va aconseguir que li fessin una còpia".
Quan va estar segur dels fets, es va posar en contacte amb l’Ajuntament de Navàs, titulars de la residència. Això va provocar que la persona fos acomiadada, i que el mateix consistori denunciés a l’aleshores ja extreballadora, com també ho va fer la víctima.
Fonts oficials de la regidoria de la Residència d’Avis i Àvies de Navàs, Drets socials, Feminismes i Comunicació de l'Ajuntament de Navàs han confirmat els fets i han dit a Regió7 que "de seguida que ho vam saber ens vam voler posar al costat de la víctima i vam presentar denúncia". De fet, el mateix mes d'octubre la presumpta responsable, una treballadora social del centre, va ser acomiadada. Això va provocar una reacció curiosa en la persona denunciada, i és que el mes de novembre va ingressar al compte de la víctima 800 euros, "com si em retornés la darrera xifra extreta", diu el denunciant.
Per a l'Ajuntament de Navàs, "és trist que algú faci abús de confiança d'una feina sensible com és la de tenir cura de persones amb vulnerabilitat", i volen deixar clar que és "un cas aïllat, que la residència, nosaltres, també en som víctima".
