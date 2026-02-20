Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts, ERC, Comuns i CUP demanen la compareixença de Trapero pel dispositiu de Montserrat per la visita de Felip VI

La justícia ha arxivat el cas del manifestant denunciat pels Mossos durant l’acte del mil·lenari

Empentes entre Mossos i membres de l'ANC, a Montserrat

Empentes entre Mossos i membres de l'ANC, a Montserrat / Jordi Pujolar / ACN

Maria Rodriguez Ribalta (ACN)

Barcelona

Junts, ERC, Comuns i la CUP han registrat al Parlament la petició de compareixença del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, perquè doni explicacions per “haver mentit” sobre el dispositiu policial durant la visita del rei Felip VI a Montserrat. La petició arriba poc després que la justícia hagi arxivat el cas contra el manifestant de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), denunciat pels Mossos d’Esquadra per suposadament haver colpejat a un agent durant l’acte del mil·lenari de l’Abadia. El jutge ha considerat que “no hi havia intencionalitat ni dol de lesionar”.

Els fets es remunten al 23 de juny de l’any passat, durant la visita dels reis a Catalunya amb motiu del mil·lenari de l’Abadia de Montserrat. En aquell context els Mossos d’Esquadra van denunciar un manifestant de l’ANC, al·legant que havia colpejat un agent.

El director general de la Policia va defensar aquesta versió en l’última compareixença a la comissió d’Interior del Parlament, on va assegurar que la canya amb què el manifestant portava una bandera estelada era una “defensa extensible”. Els tres grups parlamentaris consideren que aquesta valoració de Trapero “criminalitza els fets i la concentració”.

Aquesta setmana, però, la justícia ha donat la raó al manifestant i ha arxivat el cas. El jutge també conclou que l’objecte era per subjectar la bandera, contradient les declaracions del director de la Policia.

Davant d’aquesta resolució judicial, Junts, ERC, Comuns i la CUP consideren que han quedat demostrades com a falses les manifestacions de Trapero i li reclamen explicacions, motiu pel qual han registrat la petició al parlament.

