Junts per Sant Joan critica que s’hagi fet una implantació «incompleta» del porta a porta
El partit de l’oposició, que va fer costat al nou model, retreu que la posada en marxa s’hagi fet amb mancances i que no s’hagin retirat immediatament les illes de contenidors vells
Cinc dies després de la posada en marxa del sistema de recollida de deixalles porta a porta, Junts per Sant Joan de Vilatorrada, que és a l’oposició a l’Ajuntament, ha fet públic el seu «malestar» pel que qualifica de «manca de previsió del govern municipal» en aquesta arrencada del nou model. Ho argumenta pel fet que, segons exposa, hi ha elements que formen part d’aquesta implantació que no estan a punt.
En aquest sentit, exposa que, «durant mesos, el nostre grup municipal ha preguntat reiteradament al govern si tot estaria a punt per iniciar de manera integral el nou model. La resposta sempre va ser clara: el dia 16 de febrer tot estaria preparat. Malauradament, s’ha constatat que no ha estat així». Recorden que van fer costat al model proposat «perquè apostava per un sistema mixt, amb garanties d’assolir majors nivells de reciclatge i amb un cost pràcticament idèntic a l’anterior», i que aquest preveia, entre altres, la instal·lació d’una mena de bústies tancades «per a les grans comunitats de veïns del centre del poble, que el dia d'avui encara no estan a punt». I afirmen que «tampoc no s’ha desplegat correctament el sistema de repartiment diari de les fraccions a recollir i en diverses qüestions, com aquesta, malgrat les reunions mantingudes, s’han modificat acords prèviament presos».
Eduard Mata, portaveu del grup municipal de Junts, santjoanenc remarca que «no vam donar suport ni a l’ordenança ni als comptes que feien possible aquest desplegament del nou sistema de recollida, sent l'única formació política que hi va votar en contra», i que la implantació d’aquest sistema «és fruit d’una ordenança i d’uns pressupostos municipals, amb els quals Junts va manifestar un gran desacord, perquè consolidaven un augment del 65% en la taxa de residus en dos anys».
Reitera que el vot afirmatiu que van emetre al model era fruit «d’algunes propostes de Junts recollides pel govern que s’han modificat o que encara no s’han materialitzat». Així, enumera que, per exemple, «l’àrea d’emergència encara no està ni operativa ni construïda, quan era imprescindible que des del primer moment es retiressin els contenidors antics i l’àrea estigués llesta per garantir una implantació coherent del nou sistema».
També afirma que els contenidors antics «no han estat encara retirats, fet que ha generat un important desconcert entre els veïns i veïnes, ja que, d’una banda, se’ls demana que a partir del dia 16 comencin a deixar els cubells a les portes de casa seva i, de l’altra, els contenidors continuen sent-hi i estan més plens que mai de deixalles».
També puntualitzen que una de les crítiques reiterades al nou model «ha estat la manca d’una comunicació i informació prou clara i extensa», i subratllen que «en nombrosos plens vam demanar que la informació arribés per tots els canals possibles per tal d’assolir el màxim nombre de veïns i veïnes. Considerem que aquesta tasca no s’ha fet amb la intensitat necessària».
Finalment, i en relació amb els moviments crítics que hi ha hagut els darrers dies vers el nou model, Junts manifesta en el comunicat que han fet públic el seu «respecte per tots els posicionaments polítics i veïnals existents al voltant d’aquest tema», sempre que «es defensin amb rigor argumental i fruit d’un debat constructiu». Alhora que manifesta que «creiem que hi ha hagut temps suficient perquè totes les formacions polítiques poguessin treballar, proposar i posicionar-se sobre el nou model». I rebla que «el ple municipal va prendre una decisió que és el reflex de la sobirania municipal, i per això no entenem el clima sobrevingut generat al voltant del nou sistema en les darreres setmanes».
