Sallent obre el nou itinerari que esquiva la part més sensible del barri de l'Estació
Es tracta del recorregut que des d’ara connecta el nucli urbà amb el polígon Illa Sud, i que anul·la el vial que té més risc d’enfonsament
L’Ajuntament de Sallent ha obert aquest divendres el nou itinerari que connecta el nucli urbà amb el polígon Illa Sud a través de l’antic barri de l’Estació, esquivant el vial que s’havia fet servir històricament i que ara s’ha hagut d’inutilitzar pel nivell de risc d’enfonsament.
El nou recorregut parteix igualment de la rotonda de l’entrada sud, però en aquest cas utilitza els carrers perimetrals dels que conformaven el barri que es va haver de desallotjar i enderrocar (el carrer Girona i el carrer Barcelona) i es reincorpora al carrer Tomàs Viladomiu per accedir a l’àrea industrial. Aquest itinerari envolta la calçada que pateix una deformació progressiva.
A petició de l’Ajuntament, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va redactar un estudi que preveu l’evolució del moviment del terreny afectat durant els pròxims 25 anys. Aquest estudi desaconsella mantenir el traçat actual pel cost que implica, la curta vida útil i el risc permanent derivat del moviment del sòl. El tancament de l’antic pas és una mesura definitiva.
S’ha considerat la necessitat de treure el trànsit d’aquest vial ubicat en plena zona zero, que és la de més risc d’esfondrament pel desgast que l’activitat minera ha provocat en el subsol, i que fa uns anys ja va obligar a desallotjar el barri.
Segons els controls i estudis que s’han anat fent de manera continuada per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la cavitat de grans dimensions que hi ha al subsol del barri de l'Estació de Sallent manté un procés continuat d'esfondrament. El 2009 es va ordenar l'evacuació de veïns i un posterior enderroc de les cases de tot el barri. Ara no hi ha habitatges, però el risc de col·lapse es manté inalterable.
Des del 1997, quan l'ICGC va iniciar els amidaments en superfície veient que hi havia alarmants esquerdes en alguns dels edificis construïts, el punt més problemàtic ha cedit gairebé 2 metres. Des del 2008, quan es va produir una acceleració de la velocitat d'esfondrament, el moviment és més ràpid.
Es tracta d'un problema de circulació d'aigua per una cavitat salina que provoca una dissolució, amb aportacions que tant li arriben de nivells freàtics de l'aigua del riu Llobregat, que circula a l'esquerra de la cavitat en sentit descendent, com d'aportacions que li poden arribar d'altres moviments d'aigua de torrents més petits de l'entorn del Cogulló, segons expliquen els geòlegs. A l'interior de la cavitat hi ha moviments, els geòlegs saben que ha anat creixent la part inferior perquè rep les roques que es col·lapsen de les parts altes. També hi ha alguns metres menys de sostre i de parets arran de col·lapses interns.
L’àrea que ocupava l’antic barri de l’Estació està pendent de desenvolupar, i que ja s’estan estudiant possibles propostes, tot i la seva complexitat. I és que, són uns terrenys propietat de l’Incasòl i en què l’Ajuntament no té competència ni finançament, per bé que s’intentaran buscar solucions de forma conjunta.
El futur passa per dissenyar-hi una àmplia zona verda que pugui incloure des d’un parc de lleure infantil, fins a activitats esportives i de passeig. Tot i que ja s’hi està treballant, el consistori parla d’una planificació a mitjà termini.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca