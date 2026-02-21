Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Accident a la C-55: un ferit en un xoc entre una furgoneta i un cotxe a Castellgalí

El xoc ha obligat a tallar un carril i ha generat cues en ambdos sentits de la marxa

Imatge d'arxiu de la C-55 a Castellgalí

Imatge d'arxiu de la C-55 a Castellgalí / ARXIU/OSCAR BAYONA

Núria León

Núria León

Un accident a la C-55 , entre Castellgalí i Manresa complica la circulació durant el matí de la festa de la Llum. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit, un turisme i una furgoneta han xocat per encalç al voltant de les 10.20h al punt quilomètric 22.

Als vehicles implicats només hi viatjaven els conductors, un home i una dona. La dona ha estat traslladada pel SEM en estat lleu i l'home ha resultat il·lès.

L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Barcelona s'han generat cues de fins a tres quilòmetres des de Manresa. També hi ha retencions en sentit Manresa, des de Sant Vicenç.

