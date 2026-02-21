Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La carrossa del Rei Julien guia la rua del carnestoltes d’Avinyó

«Els passats de rosca» caracteritzaven el lemur de la sèrie infantil Els Pingüins de Madagascar i «Les ruletes de la sort» han estat premiades millor disfressa

Busca't a les fotos del Carnestoltes d'Avinyó

Busca't a les fotos del Carnestoltes d'Avinyó / Dani Casas

Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Avinyó

Avinyó ha tornat a demostrar que, quan arriba el Carnestoltes, el poble es transforma. A 2/4 de 6, amb els carrers ja plens de famílies i colles preparades, la reina Carnestoltes ha fet el tradicional parlament que dona el tret de sortida a la rua: “Avinyonencs i avinyonenques, som un poble com cal, amb concerts a dojo i grades al camp municipal, una torre de pel·lícula, i una piscina fenomenal, però sobretot el que tenim és un carnestoltes descomunal. Visca el carnestoltes d’Avinyó!”. Amb el crit final, el grup local Buidant la Bota ha començat a tocar la mítica Carnaval, Carnaval i han engegat carrer avall. 

Aquest dissabte a la tarda, una vintena de comparses han participat a la festa, que va guardonar un grup caracteritzat de ruleta russa de la sort com a millor disfressa i el grup de joves disfressats de Rei Julien, “Els passats de rosca” el premi de les carrosses. Els carrers més cèntrics d'Avinyó s’han recorregut amb els grups de xarangues Màgic, Buidant la bota i Xarangarín. Enguany, els guanyadors dels dos concursos han tornat a ser escollits per votació popular. 

Una de les carrosses més espectaculars ha estat la guardonada, imitaven el lemur del Rei Julien de la sèrie infantil Els Pingüins de Madagascar. Els joves que la conduïen anaven disfressats del mateix Rei Julien. També ha destacat la presència de Revolta Pagesa, que portaven per lema: “Sense civada, no hi ha cervesa”. La sàtira política també ha tingut el seu espai. Un grup vestit de mexicans portava una carrossa amb un ninot gegant amb una bandera on es podia llegir “Viva México cabrón”, un puro a la boca i una ampolla de tequila a la mà. A la mateixa comparsa hi desfilaven Donald Trump i un dels seus fills, també agents de l’FBI acabaven de detenir Nicolás Maduro, qui estava assegut a la seva carrossa. 

L’Associació de lladres d’Avinyó han aprofitat la rua de disfresses per fer una picada d’ullet a la situació que viu actualment el poble. Desfilaven amb una pancarta provocadora: “Per un Avinyó insegur”. A més, repartien papers amb missatges com “Tenim dret a viure! Deixa’t robar, no te’n penediràs” o “Cada 2 robatoris un tall de llum gratis”.

A la rua no hi ha faltat les clàssiques disfresses de toreros, grans de raïm, tortugues ninges, pintors, astronautes de la NASA, mecànics, exploradors del bosc, hippies, fantasmes, safates de vol, pirates i àrbitres de futbol. A la nit s’ha fet el sopar popular i un bingo musical, a més de les actuacions del grup Brou, i de DDDJ i el DJ Òscar Nadal.

