La carrossa del Rei Julien guia la rua del carnestoltes d’Avinyó
«Els passats de rosca» caracteritzaven el lemur de la sèrie infantil Els Pingüins de Madagascar i «Les ruletes de la sort» han estat premiades millor disfressa
Avinyó ha tornat a demostrar que, quan arriba el Carnestoltes, el poble es transforma. A 2/4 de 6, amb els carrers ja plens de famílies i colles preparades, la reina Carnestoltes ha fet el tradicional parlament que dona el tret de sortida a la rua: “Avinyonencs i avinyonenques, som un poble com cal, amb concerts a dojo i grades al camp municipal, una torre de pel·lícula, i una piscina fenomenal, però sobretot el que tenim és un carnestoltes descomunal. Visca el carnestoltes d’Avinyó!”. Amb el crit final, el grup local Buidant la Bota ha començat a tocar la mítica Carnaval, Carnaval i han engegat carrer avall.
Aquest dissabte a la tarda, una vintena de comparses han participat a la festa, que va guardonar un grup caracteritzat de ruleta russa de la sort com a millor disfressa i el grup de joves disfressats de Rei Julien, “Els passats de rosca” el premi de les carrosses. Els carrers més cèntrics d'Avinyó s’han recorregut amb els grups de xarangues Màgic, Buidant la bota i Xarangarín. Enguany, els guanyadors dels dos concursos han tornat a ser escollits per votació popular.
Una de les carrosses més espectaculars ha estat la guardonada, imitaven el lemur del Rei Julien de la sèrie infantil Els Pingüins de Madagascar. Els joves que la conduïen anaven disfressats del mateix Rei Julien. També ha destacat la presència de Revolta Pagesa, que portaven per lema: “Sense civada, no hi ha cervesa”. La sàtira política també ha tingut el seu espai. Un grup vestit de mexicans portava una carrossa amb un ninot gegant amb una bandera on es podia llegir “Viva México cabrón”, un puro a la boca i una ampolla de tequila a la mà. A la mateixa comparsa hi desfilaven Donald Trump i un dels seus fills, també agents de l’FBI acabaven de detenir Nicolás Maduro, qui estava assegut a la seva carrossa.
L’Associació de lladres d’Avinyó han aprofitat la rua de disfresses per fer una picada d’ullet a la situació que viu actualment el poble. Desfilaven amb una pancarta provocadora: “Per un Avinyó insegur”. A més, repartien papers amb missatges com “Tenim dret a viure! Deixa’t robar, no te’n penediràs” o “Cada 2 robatoris un tall de llum gratis”.
A la rua no hi ha faltat les clàssiques disfresses de toreros, grans de raïm, tortugues ninges, pintors, astronautes de la NASA, mecànics, exploradors del bosc, hippies, fantasmes, safates de vol, pirates i àrbitres de futbol. A la nit s’ha fet el sopar popular i un bingo musical, a més de les actuacions del grup Brou, i de DDDJ i el DJ Òscar Nadal.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa