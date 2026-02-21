Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
La policia indica que la dona i els dos homes arrestats reaccionaven de manera intimidatòria quan els comerciants els retreien l'engany
R. TORTOSA
La Policia Local de Sant Vicenç de Castellet, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, han detingut una dona i dos homes per pagar amb bitllets falsos de 20 i 50 euros les seves compres en diversos locals del municipi.
Els arrestats suposadament reaccionaven de manera agressiva quan les víctimes, principalment comerciants, els feien notar que el mitjà que estaven utilitzant als establiments no era legal, la qual cosa havia generat alarma a la població.
Segons la policia, feia dies que els inculpats estaven abonant les quantitats que devien per les seves adquisicions en alguns negocis amb bitllets falsificats de 20 i 50 euros. Igualment, se sospita que intentaven aconseguir canvi amb aquest sistema fraudulent.
Els agents no tenen cap dubte que els arrestats sabien que els bitllets que feien servir no eren de curs legal. Els testimonis també els han fet saber que, quan se'ls preguntava per aquest extrem, responien de forma vehement, fins i tot intimidatòria.
Aquest comportament va incrementar la tensió i la sensació d'inseguretat entre els comerciants. L'acumulació de queixes va portar els investigadors fins als detinguts, els quals ja tenien antecedents policials.
A més de posar la dona i els dos homes a disposició judicial, els agents han lliurat les proves recopilades -principalment, bitllets- a l'instructor del cas. La Prefectura de Sant Vicenç agraeix la col·laboració dels botiguers i altres ciutadans que han col·laborat en l'operació.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa