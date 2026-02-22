Dues avaries simultànies provoquen un tall elèctric a Súria
Endesa treballa en la resolució de la incidència mentre l’Ajuntament activa el CECAT per garantir els serveis essencials
Un tall de subministrament elèctric afecta des d’abans de les dues del migdia gairebé la totalitat del municipi de Súria. Segons ha informat la companyia distribuïdora Endesa Distribución, la previsió és que el servei es pugui restablir cap a les 20.00 hores. Tot i això, fonts municipals han assenyalat que "a hores d’ara no és possible dir quan es podria restablir el servei".
En un comunicat, l'Ajuntament de Súria explica que el grup Endesa els ha informat que l'interrupció del servei elèctric estat provocada per dues avaries simultànies, actualment en procés de resolució.
L’Ajuntament ha activat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per tal d’assegurar el cobriment dels serveis d’atenció i emergència per a les persones que els necessitin.
