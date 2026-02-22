José Manuel Aznar, guanyador del 51è concurs de Pintura Ràpida de la Festa de l’Arròs
El segon premi ha estat per Abel Florido, i el tercer per Narcís Sala
Regió7
Manresa
L’artista de Sant Quintí de Mediona José Manuel Aznar ha estat el guanyador del 51è Concurs de Pintura de la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages, valorat en 700 euros. En l’obra s’hi observa una perspectiva de La Sagrera. El segon premi, valorat en 500 euros, ha estat per Abel Florido, de Sant Jordi de Cercs, i el veí de Lloret de Mar Narcís Sala s’ha emportat el tercer premi de 300 euros. S’han presentat un total de 27 obres d’artistes d’arreu del territori i es poden observar al Nexe Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages fins al 28 de febrer.
