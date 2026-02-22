Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages

El grup de Castellgalí s'ha disfressat de 'La Venezia de Galí'

La carrossa més llarga de Catalunya a Castellgalí

La carrossa més llarga de Catalunya a Castellgalí / ARXIU PARTICULAR

Redacció

Sabies que una de les carrosses més llargues de Catalunya ha desfilat aquest carnestoltes al Bages? A la rua de carnaval de Castellgalí, un grup de comparsa 'Els de sempre' ha aconseguit fer una carrossa de més de 15 metres.

Ho han fet disfressats de 'La Venezia de Galí' i amb la col·laboració de Basculants Miki Marsol, que els ha deixat un camió de grans dimensions per fer-ho realitat.

