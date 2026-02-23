Crema un cotxe de matinada a Sant Vicenç de Castellet
El foc ha tingut lloc al passeig de la Pau
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns a la matinada en l'incendi d'un cotxe a Sant Vicenç de Castellet. El foc s'ha originat a les 3:59 hores al passeig de la Pau.
Una dotació dels Bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per apagar les flames, que han afectat el cotxe en la seva totalitat. Segons fonts del cos, no consten persones ferides arran de l'incident.
