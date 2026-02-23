Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema un cotxe de matinada a Sant Vicenç de Castellet

El foc ha tingut lloc al passeig de la Pau

Un bomber en les tasques d'extinció del foc que ha cremat un vehicle a Sant Vicenç de Castellet

Un bomber en les tasques d'extinció del foc que ha cremat un vehicle a Sant Vicenç de Castellet / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns a la matinada en l'incendi d'un cotxe a Sant Vicenç de Castellet. El foc s'ha originat a les 3:59 hores al passeig de la Pau.

Una dotació dels Bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per apagar les flames, que han afectat el cotxe en la seva totalitat. Segons fonts del cos, no consten persones ferides arran de l'incident.

