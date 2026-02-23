Els municipis del Bages i el Moianès arriben per primer cop al 60% de recollida selectiva
A les 35 poblacions que formen part del consorci es van generar l’any passat 90.000 tones de residus, 455 quilos de deixalles per habitant
La totalitat de municipis del Bages i la meitat del Moianès, que formen part del Consorci per a la gestió de residus i que porten la seva brossa sobrant a l’abocador de Bufalvent de Manresa van generar l’any passat 90.000 tones de deixalles, una mica per sobre dels darrers anys. Això suposa que cada habitant va generar al llarg de l’any passat 455 quilos de residus. La cara d’aquesta moneda és que la recollida selectiva, és a dir, les fraccions ben separades que es poden valoritzar o reciclar, han augmentat fins al 60% dels residus recollits i, per tant, només el 40% van a l’abocador i acaben allà la seva vida útil. L’índex de selectiva del 2024 va ser d’un 51%, i el 2023, un 48%. Es fa evident, doncs, aquesta tendència a l’alça del reciclatge.
Fonts del Consorci valoren que aquestes dades demostren «els bons resultats dels sistemes de recollida d’alt rendiment implantats en molts municipis», siguin contenidors tancats amb identificació d’usuari o model porta a porta, àmbit en el qual l’any passat es va fer un pas de gegant, ja que s’hi va afegir la ciutat de Manresa, que concentra gairebé la meitat de la població.
Tractament de residus al Parc ambiental de Bufalvent
En aquest sentit, detallen que les dades de les plantes del Parc Ambiental de Bufalvent mostren «una evolució positiva en les fraccions clau». Així, detallen que a la planta de compostatge, el 2025 s’hi han tractat 25.312 tones, el 31% més que l’any anterior. I a la planta de transferència (triatge i compactació d’envasos i vidre), 13.631 tones, un 27% més que el 2024.
Una altra dada proporcionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Bages mostra que el servei de deixalleries, que incideix especialment també fomentar la separació adequada i, per tant, el reciclatge, igualment continua amb la tendència a l’alça dels últims anys, i ha tancat el 2025 amb més de 220.000 usuaris a les instal·lacions fixes, i més de 25.000 a les mòbils. En total, s’hi han recollit 25.500 tones de residus.
Les mateixes fonts del consorci valoren que aquests resultats són conseqüència del desenvolupament al llarg dels últims anys «d’un model que funciona», i que situa en la combinació de «models d’alt rendiment, la promoció de l’ús de la xarxa de deixalleries, les campanyes de sensibilització i educació ambiental i la millora de les infraestructures».
Una estratègia que, remarca el consorci, «ens està permetent reduir progressivament la fracció resta, incrementar les fraccions de selectiva, generar compost de qualitat, útil per al sector agrícola i per al manteniment d’espais verds i avançar cap als objectius marcats per la Unió Europea en matèria de reciclatge».
Xavier Bosch, gerent del Consorci del Bages, valora que «les dades del 2025 confirmen que els Ajuntaments i la ciutadania estan fent un esforç continuat per separar millor els residus. Treballem al costat dels municipis per incrementar la recollida selectiva i continuar consolidant-nos com un territori referent en la gestió de residus».
Sant Joan i Sant Salvador s'hi acaben d'afegir
En la línia del que destaca el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, en relació amb la incidència clau que té en l'augment del reciclatge la progressiva implantació del que s'ha anomenat sistemes de recollida d'alt rendiment, aquest inici d'any n'ha portat dos nous exemples. I, a més a més, amb apostes pels dos models diferents que estan proliferant. D'una banda, tot just fa una setmana Sant Joan de Vilatorrada ha posat en marxa el porta a porta. Tot i que enmig d'una certa polèmica (amb el PSC i un sector de veïns que discrepen del model), el municipi ha apostat per un sistema que ja té molt recorregut dins i fora de la comarca, que en el cas del Bages es va estrenar a Santpedor i que posteriorment han adoptat també poblacions com Artés, Avinyó, Navàs, Cardona o Navarcles, entre altres.
D'altra banda, també aquest mes de febrer Sant Salvador de Guardiola ha culminat el procés d’implantació del nou model de gestió de residus amb contenidors tancats. Un model que, 'exportat' del País Basc i que ara fa una dècada el Consorci va implantar en cinc municipis o barris com a pla pilot i que també s'ha anat expandint com a alternativa de sistema avançat. És, per exemple, el que ha implantat Manresa, i d'altres municipis com ara Sallent, Súria, Balsareny o el Pont de Vilomara.
