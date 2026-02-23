Junts al Bages denuncia el col·lapse estructural de Rodalies: «La comarca pateix un menysteniment crònic de les inversions en infraestructures»
La formació reclama inversions urgents a la línia R4 i una mobilitat digna per al Bages i la Catalunya central
Regió7
Junts al Bages ha dut a terme aquest matí una acció informativa davant l’estació de Renfe de Manresa per denunciar el col·lapse estructural de Rodalies i reclamar una mobilitat digna per al Bages i la Catalunya central. Lacció s'emmarca en la jornada nacional 'Junts a peu de carrer – Rodalies', una iniciativa coordinada arreu del país per posar de manifest de caos del servei ferroviari. L’acte ha comptat amb la participació d’alcaldes, regidors i representants de Junts al Bages, que han volgut visibilitzar el malestar del territori davant un servei ferroviari marcat per incidències constants, manca d’inversions i una pèrdua progressiva de fiabilitat.
Durant el matí s’han repartit 300 fulletons informatius entre els usuaris per explicar la situació de la línia R4 i les propostes de Junts per revertir anys de desinversió i mala gestió. Des de Junts al Bages es denuncia que la situació de Rodalies no és puntual ni conjuntural, sinó el resultat d’un model esgotat que perjudica la mobilitat quotidiana, limita el desenvolupament econòmic i consolida un greuge territorial sostingut.
La presidenta de Junts al Bages, Eulàlia Sardà, ha posat l’accent en la necessitat de passar de les paraules als fets des d’una perspectiva clarament territorial: “El Bages no pot continuar acumulant promeses incomplertes. Necessitem l’execució immediata de les inversions compromeses a l'R4, un calendari públic i verificable perquè el territori sàpiga quan es faran realitat, prioritat absoluta a la seguretat dels usuaris i respecte als professionals ferroviaris que cada dia sostenen el servei". "La mobilitat és clau per al futur de la nostra comarca", ha afegit.
Per la seva banda, Ramon Bacardit, diputat provincial de Junts i alcaldable per Manresa, ha estat contundent: “Exigim solucions immediates per a la línia R4 de Rodalies a Manresa. No més retards, no més excuses. La ciutat necessita un servei ferroviari fiable i eficient".
Finalment, Eduard Mata, regidor de Junts, ha situat el problema en una dimensió estructural: “L'Estat espanyol ha abandonat les infraestructures catalanes i ha practicat una desinversió premeditada. El Bages pateix especialment un menysteniment crònic de les inversions en infraestructures. L'R4 està obsoleta i fa massa temps que no garanteix un bon servei ni la seguretat dels usuaris”.
Junts al Bages assegura que continuarà al costat dels usuaris i defensant un servei ferroviari fiable, segur i digne per al territori.
