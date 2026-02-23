Serveis mínims a FGC per la vaga de maquinistes dels dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març
Els dies 24 i 25 de febrer, el servei de trens serà d’un 50% en hora punta i un 25% a la resta de franges convocades; els dies 2, 3 i 4 de març, d’un 66% i un 33% respectivament
Regió7
Davant l’anunci de vaga convocada pel Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) per a les jornades dels dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març, en les franges horàries de 0.00 a 3.00 hores, de 6.00 a 9.00 hores, de 16.00 a 18.00 hores i de 23.00 a 24.00 hores, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) realitzarà els serveis mínims següents, d’acord amb el que ha establert el Departament d’Empresa i Treball.
Els dies 24 i 25 de febrer:
- A les franges horàries de 6.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores: 50% del servei.
- A la resta de franges horàries afectades per la vaga: 25% del servei.
Els dies 2, 3 i 4 de març:
- A les franges horàries de 6.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores: 66% del servei.
- A la resta de franges horàries afectades per la vaga: 33% del servei.
Les persones usuàries d’FGC podran seguir la informació actualitzada del servei a través del perfil d’X @FGC. Així mateix, el web i l’aplicació mòbil de Ferrocarrils informaran de les possibles alteracions en la circulació dels trens.
Una vaga que soprèn
L’empresa ha expressat la seva sorpresa davant aquesta convocatòria de vaga promoguda pel SEMAF. Pel que fa als punts que el sindicat planteja com a motius de la vaga, Ferrocarrils destaca que no s’ha fet arribar mai a la direcció de l’empresa cap d’aquestes propostes en el marc del Comitè de Seguretat en la Circulació, ni de manera directa ni mitjançant cap comunicació formal.
Cap de les propostes ha estat tramitada pels procediments i canals establerts per comunicar propostes de revisió o de millora. El Comitè de Seguretat en la Circulació és l’òrgan en què, de manera conjunta, la direcció de l’empresa i la representació de les persones treballadores analitzen les propostes, valoren les actuacions corresponents i donen compliment a les decisions que s’hi acorden.
Actualment, no hi ha obert cap procés de negociació amb el Comitè d’Empresa a Ferrocarrils. A FGC, tal com apunten ells mateixos, la seguretat és el criteri que preval per sobre de qualsevol altre, i amb la seguretat no es negocia. En aquest sentit, el sistema de gestió de la seguretat implantat a la companyia —certificat i derivat de les directives europees de seguretat ferroviària operacional— garanteix els nivells de seguretat assolits i ordena els processos de millora en tots els àmbits de l’explotació, tant a les Línies Metropolitanes com als trens turístics, incloent-hi la producció del servei i totes les tasques de manteniment de trens i instal·lacions.
Malgrat això, la voluntat de Ferrocarrils és mantenir una política de relacions laborals orientada a evitar el conflicte. En aquesta línia, l’empresa ha mantingut el diàleg obert i ha col·laborat en el procés de mediació impulsat pel Departament d’Empresa i Treball. Prova d’això és que, segons ells, Ferrocarrils s’ha mostrat disposada a tractar tots els punts de la convocatòria de vaga en un Comitè de Seguretat en la Circulació extraordinari, proposat per al 25 de febrer, amb l’objectiu d’implementar les oportunitats de millora que es puguin detectar. Tot i això, no ha estat possible arribar a un acord i el procés negociador ha finalitzat amb una acta de desacord.
L’empresa lamenta la situació generada per aquesta convocatòria, que considera artificiosa i altament lesiva per a la mobilitat de les persones usuàries, un dret essencial, en un moment en què el sector ferroviari del país afronta reptes importants per assolir l’estabilització del servei.
Finalment, Ferrocarrils destaca que els principals indicadors de qualitat del servei es mantenen en valors molt elevats, fet que certifica el nivell de compliment i qualitat del servei ofert. L’índex de puntualitat de Ferrocarrils supera el 99% a totes les línies, i l’Índex de Control de Qualitat —que permet mesurar diàriament i de manera objectiva el nivell de qualitat assolit en relació amb el servei teòric ofert, tenint en compte les incidències i les persones viatgeres afectades— també supera el 99% a totes les línies.
