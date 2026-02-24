Accident amb un cotxe bolcat a la incorporació nord de Sallent a la C-16
L'ocupant o ocupants del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu
E.F.B.
Manresa
Bombers de la Generalitat, SEM i Mossos d'Esquadra han estat actuant aquest vespre en un accident a la sortida de Sallent de la C-16 en direcció nord, a la incorporació a l'Eix del Llobregat. El vehicle ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant, tot i que, afortunadament, els ocupants del cotxe no han patit ferides d'importància.
L'avís de l'accident s'ha donat pocs minuts després de les 7 de la tarda, i els Bombers han desplaçat fins a l'indret 3 dotacions de vehicles del cos.
