El Bages ha reduït a menys de la meitat l’aportació de deixalles a l’abocador en 25 anys
Per primera vegada en la història del dipòsit, la quantitat de brossa que hi ha arribat ha baixat de les 40.000 tones, quan el 2000 es va tocar sostre amb gairebé 75.000
Per primera vegada, els municipis que porten les seves deixalles a l’abocador de Bufalvent de Manresa (30 del Bages i 5 del Moianès) han aconseguit situar per sota de les 40.000 tones anuals la quantitat de rebuig que va a parar al dipòsit controlat. Una xifra que, contextualitzada, pren especial rellevància. En concret, l’any passat hi van anar a parar un total de 36.158 tones provinents, d’una banda, de la recollida directa que es fa a cadascun dels 35 municipis del contenidor de rebuig (que el 2025 van ser 28.710 tones), a les quals es van sumar les d’aquesta mateixa fracció provinents de les deixalleries repartides per diferents poblacions que formen part del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus (7.448 tones més).
La contextualització permet fer una afirmació clara i contundent: en 25 anys, aquests municipis han aconseguit reduir el que es porta a l’abocador (i que, per tant, no es recicla) a menys de la meitat.
I és que l’any 2000 va ser quan, justament, l’abocador va rebre la quantitat més elevada de deixalles, en un registre que es porta a terme de forma equiparable des de fa tres dècades (1995). Aquell any, hi van anar a parar 74.632 tones, és a dir, un 106% més que el passat 2025.
Per tant, la de l’any passat és una xifra rècord en la història de l’abocador (per baixa), un fet que té un factor clau que el fa possible: l’augment dels percentatges de reciclatge, empès sobretot pels nous sistemes de recollida implantats en els últims anys als municipis, que fan que cada cop siguin menys les quantitats de deixalles que tenen un destí finalista. És a dir, el dipòsit de Bufalvent.
El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que és el que gestiona les instal·lacions de Bufalvent, té un registre del dipòsit amb dades equiparables des del 1995. I l’evolució és prou eloqüent, com es pot veure en la gràfica adjunta.
Són deixalles provinents d’un total de 35 municipis, els que s’aglutinen sota el paraigua del consorci: els 30 del Bages i 5 del Moianès (els que fins al 2015 havien format part del Bages).
Evolució constant a la baixa
Des d’aquell sostre de gairebé 75.000 tones que es va tocar l’any 2000, la tendència a la baixa ha estat progressiva i constant, tret de sis repunts molt lleugers. El 2003, la quantitat de deixalles portades al dipòsit controlat ja es va aconseguir situar per sota de les 70.000 tones (68.155). Només van passar cinc anys més per situar-se per sota de les 60.000 (va ser el 2008, amb 58.428 tones). I en només quatre anys (2012) es va trencar a la baixa el llindar de les 50.000, que ja no s’ha superat en cap moment.
També per constatar aquesta evolució progressiva però evident, ja que es compleixen 30 anys d’aquests registres homologables, podem veure les mitjanes per dècades. Del 1995 al 2004, el dipòsit controlat de Bufalvent va rebre una mitjana anual de pràcticament 70.000 tones de deixalles (69.491). A la dècada següent, del 2005 al 2014, la mitjana anual ja es va situar en gairebé 20.000 tones menys (50.415). I en aquesta última, des del 2015 fins a aquest 2024 ja tancat, la mitjana s’ha reduït a 47.962 tones de residus l’any que tenen aquesta destinació finalista.
Aquesta reducció clara i evident té encara més valor si es té present que, en aquest mateix període de 30 anys que abracen les xifres de l’abocador, la població dels municipis que hi porten les seves deixalles ha crescut de més del 20%. Gairebé 45.000 habitants més, el que vol dir una proporció molt més elevada de generadors de deixalles. Així, si creuem aquests dos factors tenim que l’any 2000, quan els 35 municipis sumaven prop de 154.000 persones, l’aportació de deixalles a l’abocador va ser de 485 quilos per habitant. 25 anys després, amb gairebé 200.000 persones en aquesta àrea de gestió del consorci, aquesta xifra s’ha reduït dràsticament, i aquelles 36.158 tones que han anat a parar al dipòsit equivalen a 181 quilos per habitant.
Allargar la vida de l'abocador
Aquesta rebaixa progressiva de la quantitat de deixalles que es converteixen directament en rebuig comporta, alhora, allargar la vida útil de l’abocador.
L’any 2020 es calculava que en aquell moment l'abocador de Bufalvent podia tenir uns 15 anys de vida, tenint en compte la capacitat total calculada i la quantitat que llavors s’hi abocava (eren gairebé 50.000 tones, pràcticament el 13% més que aquest 2024). Alhora, es posava ja de manifest que una aposta de tota la comarca pel reciclatge li podia allargar la vida encara 30 anys més, fins a un total de 45.
27 anys del dipòsit actual
El dipòsit controlat de residus que s'utilitza actualment a l'abocador de Bufalvent de Manresa es va obrir l'any 1999 i, des d'aleshores, s'ha anat treballant per zones, s'ha omplert un espai i s'ha clausurat quan ja era ple i se n'ha obert un altre. L’antic havia funcionat des del 1985.
Un dipòsit, l’actual, on arriba el que tècnicament es denomina fracció resta (la que no va al reciclatge), es compacta i s’enterra. És un dels eixos principals de l’anomenat Parc Ambiental. Aquest complex el complementen com a instal·lacions de gestió de residus la planta de compostatge (on es rep la fracció orgànica i es transforma en compost), i la planta de transferència de vidre i envasos: on es preparen aquests materials per traslladar-los a plantes de recuperació.
