El Bages reforça el seu posicionament com a destinació del turisme de reunions amb un nou viatge de familiarització
Una vintena de prescriptors del sector MICE descobreixen l’oferta i els espais singulars de la comarca
Regió7
Bages Turisme ha organitzat, per quart any consecutiu, un viatge de familiarització (famtrip) adreçat a una vintena de professionals del sector del turisme de reunions, incentius i esdeveniments (segment MICE), amb l’objectiu de donar a conèixer de primera mà l’oferta del Bages i el seu potencial com a destinació per a esdeveniments corporatius.
La jornada s’ha iniciat a El Vilar de la Duquessa, a Cardona, on els participants han estat rebuts amb un cafè de benvinguda i han pogut conèixer aquest espai singular, així com les diverses possibilitats que ofereix per a la celebració de reunions d’empresa i esdeveniments professionals. Posteriorment, el grup s’ha desplaçat fins a la Muntanya de Sal, on ha fet una visita exprés a l’interior d’aquest recurs patrimonial únic al món, que destaca pel seu gran potencial per acollir experiències diferencials estretament vinculades al territori.
El dinar s’ha celebrat al restaurant Cal Miliu, a Rajadell, amb un menú elaborat amb productes de proximitat i maridat amb vins de la DO Pla de Bages. Aquesta proposta ha posat en valor la gastronomia local com un dels elements clau en l’organització d’esdeveniments al Bages. A la tarda, la visita ha continuat a l’Oller del Mas, celler i espai per a esdeveniments que combina patrimoni històric, entorn natural i oferta enoturística, tres actius especialment valorats pel sector MICE.
La promoció del turisme d’esdeveniments és una de les línies estratègiques prioritàries de Bages Turisme. En els darrers anys, s’ha dut a terme un treball sostingut per estructurar i promocionar l’oferta existent, adreçat a possibles clients, en un àmbit en què la comarca compta amb un alt potencial gràcies a la seva proximitat amb Barcelona, la presència d’atractius de gran capacitat d’atracció —com Montserrat, Cardona, Món Sant Benet o Manresa—, l’impuls de l’enoturisme i l’existència d’espais singulars amb experiència en l’organització d’esdeveniments.
El turisme d’esdeveniments contribueix, a més, a la desestacionalització de la demanda turística, a l’increment de l’activitat empresarial entre setmana i fora de la temporada alta, i al reforç de la cadena de valor mitjançant la col·laboració amb proveïdors locals compromesos amb la sostenibilitat.
El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, ha destacat que “els famtrips són una eina clau per posicionar el Bages dins el mercat del turisme de reunions i esdeveniments, ja que permeten mostrar sobre el terreny els nostres actius diferencials i generar oportunitats reals de negoci per al teixit turístic de la comarca”.
Sobre Bages Turisme
Bages Turisme, del Consell Comarcal del Bages, és l’ens encarregat de la gestió, promoció i planificació turística de la comarca. Aglutina els 30 municipis de la comarca i agents privats del sector turístic, representats per l’associació Bages Impuls, i treballa amb el suport de la Diputació de Barcelona per posicionar el Bages com una destinació turística sostenible i de qualitat. L’objectiu és impulsar el turisme com una activitat econòmica generadora de riquesa i benestar per a la ciutadania, contribuint al desenvolupament equilibrat de la comarca amb respecte pel medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.
