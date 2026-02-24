Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La CUP de Santpedor retreu que l’Ajuntament no té prou control de la gestió de la residència municipal

La formació exigeix transparència econòmica a la concessionària i més participació de les famílies en el seguiment del servei públic

Els regidors de la CUP Santpedor, Rubèn López i Aina Fernàndez

Els regidors de la CUP Santpedor, Rubèn López i Aina Fernàndez / CUP SANTPEDOR

David Bricollé

David Bricollé

Santpedor

El grup municipal de la CUP a Santpedor, que és a l’oposició a l’Ajuntament, retreu a l’equip de govern (ERC) que no està exercint un control exhaustiu del funcionament de la residència municipal Cal Jorba, la gestió de la qual té en concessió des de la seva obertura. Segons aquesta formació, el centre «fa més de 10 anys que no presenta els comptes», un fet que han posat sobre la taula després de l’última comissió municipal de seguiment de la residència.

«A la pràctica», manifesten els cupaires, aquesta situació «implica que l’Ajuntament no pot conèixer el funcionament real d’un centre públic que és de la seva propietat, però que té la gestió externalitzada a l’empresa Tercera Edat L’Onada SL des del 2014».

Segons el grup de l’oposició, des d’aleshores, «l’empresa concessionària ha incomplert reiteradament el contracte amb la no presentació de comptes». I retreuen que «aquesta situació està sent possible per la gestió feta durant les diferents legislatures governades per ERC». Per una banda, assenyalen el que qualifiquen de «deficiències» en la redacció dels plecs de concessió de la residència (que té una durada de 40 anys), «formalitzada pel govern de l'exalcaldessa Laura Vilagrà».

Per l’altra, denuncien «la permissivitat» que consideren que han tingut els diferents governs «davant dels incompliments, i el seguiment d’una estratègia jurídica que no assumeix un termini viable per posar solució a aquests». Davant d’aquesta situació, la CUP avisa que està estudiant «altres vies per fer complir amb el contracte».

La formació apunta que la «reincidència» en la no presentació dels comptes es va tornar a confirmar durant la darrera comissió de seguiment, «òrgan de l’Ajuntament per controlar el servei externalitzat que es va celebrar el 18 de febrer passat, després que no es convoqués des del desembre del 2024, tot i ser teòricament anual».

El regidor cupaire Rubèn López remarca que «el nostre deure com a representants de la població santpedorenca és reclamar totes les eines per fiscalitzar el servei de la residència, i tots els càrrecs electes haurien de complir amb aquesta responsabilitat i amb les seves funcions».

La CUP també lamenta que les famílies dels usuaris de la residència no puguin tenir una representació a la comissió de seguiment. «Nosaltres intentem transmetre en el ple els problemes greus que ens arriben en el dia a dia per part d’aquestes famílies, però no donem l'abast», assegura la regidora Aina Hernàndez. Per això, la CUP insta al govern a canviar el reglament de participació d’aquest òrgan per «socialitzar» el control del servei públic com es fa en altres sectors.

