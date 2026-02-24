Troben sa i estalvi un jove de 15 anys que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
Un dispositiu de dotze dotacions dels Bombers i deu dels Mossos buscava el menor des d'ahir al vespre
El menor ha aparegut aquest matí prop dels jutjats de Manresa
Jordi Torres
Efectius dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han trobat l'Anuar, un jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a la tarda mentre anava caminant de Marganell a Castellbell i el Vilar. Ahir al vespre es va activar un dispositiu de recerca conformat per dotze dotacions terrestres dels bombers, un helicòpter i deu dels mossos, per tal de localitzar-lo.
Segons han confirmat fonts dels cossos de seguretat a Regió7, el jove ha aparegut aquest matí a Manresa, prop dels jutjats de la capital del Bages. El menor es troba sa i estalvi.
La família va denunciar la seva desaparició, ahir, a les 18 hores. Fins ara, no havien rebut notícies d'ell. Consegüentment, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha difós aquest matí a través de les xarxes socials una imatge del jove i la seva descripció. En el moment de la desaparició, l'Anuar anava vestit amb xandall, duia una motxilla color mostassa i una màscara. El jove porta el cabell llarg i arrissat.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa