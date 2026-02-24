Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben sa i estalvi un jove de 15 anys que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant

Un dispositiu de dotze dotacions dels Bombers i deu dels Mossos buscava el menor des d'ahir al vespre

El menor ha aparegut aquest matí prop dels jutjats de Manresa

Dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat davant de l'Ajuntament de Marganell

Dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat davant de l'Ajuntament de Marganell / Eduard Font

Eduard Font Badia

Jordi Torres

Manresa

Efectius dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han trobat l'Anuar, un jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a la tarda mentre anava caminant de Marganell a Castellbell i el Vilar. Ahir al vespre es va activar un dispositiu de recerca conformat per dotze dotacions terrestres dels bombers, un helicòpter i deu dels mossos, per tal de localitzar-lo.

Segons han confirmat fonts dels cossos de seguretat a Regió7, el jove ha aparegut aquest matí a Manresa, prop dels jutjats de la capital del Bages. El menor es troba sa i estalvi.

La família va denunciar la seva desaparició, ahir, a les 18 hores. Fins ara, no havien rebut notícies d'ell. Consegüentment, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha difós aquest matí a través de les xarxes socials una imatge del jove i la seva descripció. En el moment de la desaparició, l'Anuar anava vestit amb xandall, duia una motxilla color mostassa i una màscara. El jove porta el cabell llarg i arrissat.

El cartell difós per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar

El cartell difós per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar / Instagram de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar

