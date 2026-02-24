Ferrocarrils assumirà la gestió de cinc estacions del Bages i l’Anoia de la línia de Renfe
Són les de Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Martí Sesgueioles, Calaf i Sant Pere Sallavinera, ara d’Adif, en les quals preveu adequar instal·lacions, posar sistemes de seguretat i d’informació als usuaris a temps real i màquines de venda de bitllets
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya assumirà pròximament la gestió de les estacions del Bages i l'Anoia que fins ara formen part de la línia de Renfe que va des de Lleida fins a Terrassa, l’RL4. Aquest és un dels acords aprovats en la reunió de Govern d’aquest dimarts, que a la pràctica s’ha de traduir en una millora substancial d’aquests edificis i dels serveis que s’hi presten per al viatger, segons ha destacat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Es tracta d’un total de 14 estacions que formen part del recorregut complet, de les quals de l’àrea central passaran a gestió de l’empresa ferroviària catalana les de Rajadell i Aguilar de Segarra, al Bages, i les de Sant Martí Sesgueioles, Calaf i Sant Pere Sallavinera, de l’Anoia.
Segons ha detallat la consellera, el que s’ha aprovat aquest dimarts és una actualització de l’acord amb FGC del 2021, pel qual s’autoritzava FGC a operar a Rodalies de Lleida, que integren l’RL3 (Lleida-Cervera) i l’RL4 (Lleida-Manresa-Terrassa).
El que incorpora aquesta actualització és arribar fins a Terrassa, tot i que això ja és efectiu des de final del 2024, «perquè allà hi ha operativitat amb altres nodes de transport». I inclou el suplement econòmic que implica aquesta ampliació.
"Són les portes d'entrada"
Pel que fa al cas concret de les estacions, Sílvia Paneque ha detallat que ja s’han iniciat els tràmits amb el gestor públic estatal d’infraestructures ferroviàries (Adif), que fins ara en tenia la titularitat, «per formalitzar la cessió». I que l’objectiu que s’han plantejat amb aquest traspàs és que «adequarem instal·lacions, hi posarem sistemes de seguretat, s’implantaran sistemes d’informació a temps real per als usuaris, també màquines de venda de bitllets i es faran millores generals als edificis i adaptacions als estàndards que en aquests moments hi ha a les línies de Ferrocarrils». Paneque ha manifestat que «considerem que les estacions són la porta d’entrada al sistema ferroviari i creiem que aquesta cessió pot millorar i augmentar la qualitat d’aquestes portes d’entrada».
També s’actualitza el pla de negocis de Ferrocarrils Rail per reflectir-hi aquests nous serveis i els costos derivats d’aquesta ampliació. La consellera subratllava que «és un punt molt important per a Ferrocarrils, un salt a nivell de servei quantitatiu i qualitatiu. I ens permet tenir una operativitat més coordinada amb l’usuari, que incorpora també un paquet de millores tècniques i de confortabilitat».
Va ser el 15 de desembre del 2024 quan es va començar a fer efectiu aquest nou plantejament, que ha de suposar finalment el traspàs efectiu de la gestió d’aquesta línia de Rodalies en mans de Ferrocarrils. Fa 15 mesos es va aplicar l’increment del servei al tram ferroviari del Bages i l’Anoia de la línia de Lleida de Renfe (entre Calaf i Manresa). Una millora que anava de bracet amb una reconfiguració de la línia, fins llavors R12, que a banda d’anomenar-se RL4 passava a tenir el recorregut segmentat des de Lleida fins a Terrassa, com a estacions finalistes.
Des d’aquella data, el servei ofereix cinc expedicions per sentit els dies feiners i quatre per sentit en festiu i cap de setmana. Fins llavors eren només tres per sentit. Dins d’aquest recorregut, a banda de les dues cinc estacions esmentades que canviaran de gestor, també s’inclouen com a servei al passatger (punt d’aturada) les de Manresa i Sant Vicenç de Castellet.
Nous trens en construcció
En paral·lel, també estan en construcció quatre nous trens elèctrics que hi operaran, en principi a partir del pròxim estiu. Es tracta de combois formats per tres cotxes amb sis portes a cada costat (12 en total), 164 seients (140 de fixes i 24 d’abatibles) i una capacitat total de 439 viatgers. A banda dels indicadors sonors d’obertura i tancament de portes, els trens tindran un sistema d’enllumenat verd (obertura) o vermell (tancament) per facilitar la identificació de la maniobra per part de les persones amb discapacitat auditiva.
A cada tren hi haurà 15 pantalles panoràmiques d’informació al client (cinc a cada cotxe). A més, el sistema d’informació al viatger comptarà amb 16 altaveus a cada cotxe. Per informar els passatgers de les andanes, els trens disposaran de vuit pantalles LED exteriors, dues de les quals de frontals (ubicades a la part superior de cada cabina) i sis de laterals.
Els trens seran accessibles, sense escales d’accés des de l’andana i amb rampa automàtica a les portes properes a la zona de mobilitat reduïda. El pas interior entre cotxes està permès mitjançant passadissos d’intercomunicació, amb una lleugera rampa, sense graons. Cada tren disposarà de dos espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, així com dos espais multifuncionals per a bicicletes, cotxets, etc.
La zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda estarà ubicada al cotxe intermedi i disposarà d’un polsador per sol·licitar parada. El cotxe intermedi, a més, disposarà d’un sistema d’assistència per als usuaris amb audiòfons per comunicar transmissions de servei i anuncis d’emergència. El lavabo del tren, adaptat a persones amb mobilitat reduïda, tindrà porta d’accionament elèctric.
