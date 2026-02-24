L'Agència de Residus de Catalunya presenta dues candidatures de la Catalunya central al XVII Premi Europeu de la Prevenció de Residus
La regió tindrà representació als guardons amb el Mercat d'intercanvi, impulsat per l'Institut Escola Castellterçol, i el Cinefòrum Re-Endollats, creat per l’Institut Francesc Ribalta de Solsona
Regió7
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat sis projectes catalans a la XVII edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus, dos dels quals corresponen a iniciatives de la Catalunya central. Es tracta del projecte Mercat d’intercanvi, impulsat per l’Institut Escola Castellterçol, i del Cinefòrum Re-Endollats, creat per l’Institut Francesc Ribalta de Solsona. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el pròxim mes de juny.
La selecció dels projectes s’ha dut a terme tenint en compte diversos criteris, com la relació de les iniciatives amb els eixos temàtics de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), celebrada el novembre passat, així com l’originalitat i el caràcter innovador de les propostes, la seva capacitat d’adaptació a altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la continuïtat en el temps.
Aquest premi reconeix les iniciatives desenvolupades en el marc de la XVII Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que en la seva darrera edició va comptar amb la participació de 34 coordinadors de 33 països i va acollir un total de 13.107 activitats arreu d’Europa. El jurat, format per especialistes europeus independents, farà públic el seu veredicte en una cerimònia que tindrà lloc al mes de juny. Algunes de les propostes presentades per l’ARC estan vinculades al repte creixent dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), eix central de la Setmana de 2025.
Les dues iniciatives de la Catalunya central han estat nominades dins la categoria d’Institucions escolars.
D’una banda, l’Institut Escola Castellterçol, al Moianès, ha impulsat el projecte Mercat d’intercanvi, del qual s’ha celebrat la setena edició amb la participació de prop de 300 persones. A educació primària s’ha dut a terme un intercanvi de llibres, mentre que a secundària els eco-delegats han organitzat un mercat d’objectes diversos, aconseguint la reutilització de 291 objectes. La jornada s’ha completat amb la Gimcana dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que ha fomentat el treball en equip i la consciència ambiental entre l’alumnat.
D’altra banda, l’Institut Francesc Ribalta de Solsona, al Solsonès, ha desenvolupat el projecte Cinefòrum Re-Endollats, que ha inclòs la projecció del documental Re-Endollats. El destí invisible de la nostra tecnologia i un debat posterior orientat a sensibilitzar sobre qüestions com l’extracció de matèries primeres, l’obsolescència programada, el consum excessiu de tecnologia, la contaminació ambiental, les desigualtats socials associades als residus electrònics i la importància d’una correcta separació i reciclatge dels RAEE. L’acció ha anat més enllà de la transmissió d’informació, promovent el pensament crític i convidant l’alumnat a reflexionar sobre els seus hàbits de consum i la seva responsabilitat com a ciutadania. El projecte ha implicat més de 300 estudiants i 15 docents de diferents nivells educatius.
En la categoria d’Administracions, s’han presentat dues nominacions. L’Ajuntament de Roquetes, al Baix Ebre, amb el projecte Què en faig dels meus aparells? Jocs i idees per donar-los nous usos, ha implicat més de 200 participants —entre alumnat i ciutadania— en activitats de reutilització i reparació de RAEE, amb la col·laboració de l’associació La Segona Volta. L’acció destaca pel seu impacte educatiu, la col·laboració públic-social i la seva capacitat de replicabilitat, reforçant el compromís municipal amb la prevenció de residus i l’economia circular.
També en aquesta categoria, l’Ajuntament de Tarragona ha estat nominat pel projecte Mercat d’Intercanvi, desenvolupat al barri de Sant Salvador amb la participació activa del veïnat i les entitats locals. L’activitat ha permès intercanviar roba, llibres, joguines i altres objectes quotidians, donant-los una segona vida. Aquesta iniciativa s’ha emmarcat dins una programació més àmplia, dissenyada i executada de manera col·laborativa amb el teixit associatiu del barri, reforçant un model de treball comunitari orientat a la reutilització, la prevenció de residus i la sostenibilitat.
Pel que fa a la categoria d’Associacions, s’ha presentat la candidatura de la Fundación ECOTIC amb l’acció Reciclem, Reutilitzem, Ressonem, desenvolupada a la plaça del Sol de Barcelona. Mitjançant un taller obert i participatiu, centenars de famílies han construït instruments musicals amb materials reutilitzats —com instruments de percussió a partir de residus electrònics, instruments de vent amb tubs i cordòfons fets amb objectes quotidians—, culminant l’activitat amb un concert col·lectiu. La proposta ha fomentat la creativitat, la consciència ambiental i la recollida de RAEE invisibles per al seu correcte reciclatge.
Finalment, en la categoria d’Empresa, s’ha nominat el projecte Todos los pasos importan, impulsat per la companyia Remolques y Servicios Marítimos SL. La iniciativa situa la prevenció de residus al centre de l’activitat portuària i, mitjançant accions de reutilització i reparació a petita escala, ha permès crear noves eines i equipaments a partir de residus, evitant la generació d’uns 5.000 kg de residus. El projecte demostra com la participació directa i la creativitat del personal poden integrar la prevenció en la pràctica quotidiana, generant un impacte ambiental positiu i replicable en altres ports i tallers.
Setmana Europea de la Prevenció de Residus
La XVIII Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del 21 al 29 de novembre de 2026 i posarà l’accent en la suficiència material, un enfocament clau per reduir la generació de residus mitjançant la reflexió sobre quan consumim, què necessitem realment i com organitzem els sistemes de producció i consum.
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebra a Catalunya des de l’any 2008 i està coordinada per l’Agència de Residus de Catalunya. La iniciativa ha rebut el suport de la Comissió Europea a través de dos projectes LIFE i compta actualment amb un comitè director format per diverses entitats públiques, entre les quals el Comitè de les Regions de la Unió Europea. El seu objectiu és promoure accions de sensibilització per a la prevenció de residus i la gestió sostenible dels recursos al llarg d’una setmana a l’any.
Les accions que s’hi desenvolupen es regeixen pel principi de les 3R: reduir els residus, reutilitzar els productes i reciclar els materials, que constitueixen la base de qualsevol estratègia efectiva de gestió de residus.
