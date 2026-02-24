Navarcles commemorarà el 8M amb activitats durant tota la setmana i el primer Dinar de Dones Intergeneracional
Tallers, exposicions, música i activitats per a totes les edats ompliran la Setmana de la Dona, del 2 al 8 de març, per promoure la igualtat i la sororitat al municipi
Regió7
L’Ajuntament de Navarcles ha preparat una completa agenda d’activitats per celebrar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, dins de la Setmana de la Dona 2026, que tindrà lloc del 2 al 8 de març. Tallers, exposicions, activitats esportives i el primer Dinar de Dones del municipi formen part d’un programa pensat per fomentar la sororitat, donar visibilitat a les experiències femenines i enfortir la comunitat navarclina.
El moment més destacat serà el diumenge 8 de març a les 12 h, amb el primer Dinar de Dones Intergeneracional, que se celebrarà a l’Auditori Agustí Soler i Mas. L’acte, presentat per Aina Cots, inclourà música en directe, ballet, microteatre i una taula rodona amb dones, nenes i noies de Navarcles. També hi haurà activitats i menú infantil fins als 11 anys. Les inscripcions estaran obertes fins a l’1 de març a través d’Entràpolis o al Centre Cultural de Navarcles.
Durant la Setmana de la Dona, del 2 al 8 de març, Navarcles acollirà diverses activitats destacades:
- Març complet: La Biblioteca Sant Valentí exposarà una mostra bibliogràfica relacionada amb el 8M i l’exposició “Una mar de cossos”, de Mia Perramon, que reflexiona sobre els cossos normatius i no normatius a través de gravats i escultures de petit format.
- 2 de març – Mosaic Feminista: A les 17 h, al pati del Katna, les participants podran decorar una paret del recinte amb un mosaic col·lectiu en clau feminista.
- 4 de març – Taller 'El plaer de ser tu': Després de l’èxit de l’edició de setembre, la formadora Lena Serrano proposa un taller sobre autoestima i sexualitat conscient per a persones adultes. L’activitat serà a les 17.30 h a la Sala d’Actes, amb inscripció prèvia i places limitades.
- 5 de març – Activitat de Barre: A les 18 h, al Complex Esportiu Municipal Tres Pins, es farà una sessió de barre, un entrenament que combina ballet, pilates i ioga. L’activitat és gratuïta i limitada a 15 participants.
- 7 de març – Masterclass esportiva: A les 18 h, a la plaça exterior del Complex Esportiu Municipal Tres Pins, tindrà lloc una sessió especial amb exercicis de força, ball, cardio i tonificació. L’activitat és gratuïta i limitada a 30 participants.
Amb aquesta programació, Navarcles reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere i la defensa dels drets de les dones, promovent espais de convivència, autocura, participació i expressió artística. L’Ajuntament convida totes les navarclines i navarclins a participar activament en els actes i a seguir plantant la llavor del feminisme per construir una societat més justa i igualitària.
