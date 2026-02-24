La PAHC Bages acusa l’Ajuntament de Sant Fruitós de negar el padró a una mare i la seva filla de dos anys: «No permetrem que la burocràcia segresti el futur d’un infant»
La plataforma ho consideren un càstig institucional contra els col·lectius més vulnerables i, per això, ha interposat una queixa formal davant el Síndic de Greuges de Catalunya
Per la seva banda, el consistori rebutja les acusacions de vulneració de drets o de discriminació i assegura que actua d’acord amb la normativa estatal i autonòmica
Regió7
La PAHC Bages ha presentat una queixa formal davant el Síndic de Greuges de Catalunya contra l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, al qual acusa de “negar-se sistemàticament a empadronar una mare i la seva filla menor d’edat”. L’entitat qualifica aquesta actuació de “crueltat administrativa” i d’un atac directe als drets humans més elementals.
Segons la plataforma, la nena té dos anys i la família fa tres anys que resideix al municipi, “formant part activa de la comunitat”. “Malgrat aquest arrelament, la mare i la menor continuen sent excloses administrativament”, denuncien. La PAHC critica que la família, que actualment lluita per regularitzar la seva situació residencial, s’ha trobat amb una administració local que “els tanca qualsevol porta de sortida de la precarietat”.
L’entitat alerta que la manca d’empadronament situa la menor “en un limbe legal” que dificulta greument l’accés a drets bàsics com l’escolarització i l’atenció sanitària pública.
Davant d’aquesta situació, la PAHC Bages expressa la seva indignació pel que considera un “càstig institucional contra els col·lectius més vulnerables”. “No estem parlant de simples tràmits burocràtics; estem parlant de la vida d’una mare i d’una nena de dos anys. Negar-los el padró és condemnar-les a la invisibilitat, és dir-los que, per a Sant Fruitós, no existeixen”, assenyalen fonts de la plataforma.
“Com podem explicar a una mare que la seva filla no pot anar al metge o a l’escola perquè un ajuntament decideix ignorar la llei?”, es pregunta un portaveu de la PAHC. “El padró no és un privilegi que el govern municipal pugui concedir o retirar segons li convingui: és una obligació legal i un dret universal que obre la porta a la supervivència”.
La PAHC recorda que la normativa vigent és clara: els ajuntaments tenen l’obligació d’empadronar totes les persones que resideixen al municipi, independentment de la seva situació administrativa o del tipus d’infrahabitatge on visquin. En aquest sentit, la negativa de l’Ajuntament de Sant Fruitós és interpretada per la plataforma com un intent de “neteja social” destinat a impedir l’arrelament de famílies en situació de precarietat.
“La família només reclama el que li correspon: poder ser veïnes de ple dret del municipi on fa tres anys que viuen”, apunten des de l’entitat. Actualment, es troben immerses en un procés actiu per estabilitzar la seva situació residencial, però adverteixen que “el bloqueig del padró en dinamita qualsevol intent”.
Amb la queixa presentada al Síndic de Greuges, la PAHC Bages espera que “s’obligui l’Ajuntament a rectificar de manera immediata”. Paral·lelament, l’entitat reclama una reunió urgent amb el consistori per desbloquejar la situació i adverteix que “no s’aturarà fins que els drets de la mare i la menor estiguin plenament garantits”. “Arribarem on calgui. No permetrem que la burocràcia segresti el futur d’un infant”, conclouen.
L'Ajuntament nega les acusacions
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’ha pronunciat arran del comunicat emès per la PAHC Bages en relació amb la queixa presentada davant el Síndic de Greuges de Catalunya. El consistori assegura que el municipi disposa d’una ordenança municipal vigent que regula el padró d’habitants, d’acord amb la normativa estatal i autonòmica, i que aquesta “s’aplica de manera igualitària a totes les persones, sense cap mena de discriminació”.
Fonts municipals afirmen, doncs, que l’Ajuntament actua “sempre sota el principi d’igualtat de tracte” i que “qualsevol actuació que s’allunyi del que estableix l’ordenança vigent suposaria un greuge comparatiu i un tracte de favor respecte de la resta de veïns que compleixen els requisits establerts”. En aquest sentit, el consistori rebutja les acusacions de vulneració de drets o de discriminació formulades per la plataforma.
Des de l’Ajuntament de Sant Fruitós també recorden que el padró és un registre administratiu que acredita la residència habitual al municipi i que està subjecte a uns requisits concrets. Així, assenyalen que, quan “la documentació aportada o les circumstàncies personals no s’ajusten al que estableix la normativa vigent, els serveis municipals actuen d’acord amb el procediment legalment establert”.
Finalment, el consistori ha volgut destacar que la menor de dos anys esmentada en el comunicat de la PAHC està actualment escolaritzada a la llar d’infants municipal, un fet que, segons l’Ajuntament, “demostra que en cap cas existeix una voluntat d’exclusió ni de privar cap infant de l’accés als serveis bàsics”. “Els ajuntaments sovint ens trobem gestionant situacions derivades d’un marc normatiu sobre el qual no tenim capacitat de regulació”, conclouen fonts municipals.
