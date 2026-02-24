Panoràmica de l’habitatge a Santpedor: més del 75% és de propietat i de més de 100 m2
Dels 460 habitatges iniciats el 2006, en plena bombolla, s’ha passat a 21 el 2024, que, tot i això, suposaven un repunt important, després de la paralització total de l’activitat entre el 2011 i el 2019
A Santpedor hi ha prop de 3.300 habitatges, d’acord amb el Cens de Població i Habitatge de l’INE de l’any 2021. D’aquests, un 83,82% són habitatges principals (2.751 habitatges). La resta inclou els habitatges sense ús habitual, com les segones residències i els habitatges buits.
De tots els habitatges principals, un 77,21% són de propietat (2.124 habitatges); un 15,81% de lloguer (435 habitatges) i un 6,98% tenen altres règims de tinença (192 habitatges).
Quant a la tipologia, el 52,02% dels habitatges es troben en edificis plurifamiliars (blocs de pisos), xifra molt per sota de la mitjana de la demarcació (que és del 84,33%).
El 69,8% dels habitatges principals es van construir a partir de l’any 1980. En l’última dècada s’ha edificat un 2,18% del parc residencial actual
Pel que fa a les dimensions dels habitatges, segons dades de la Direcció General del Cadastre de l’any 2023, el 75,30% són habitatges de més de 105 m2, que són tant unifamiliars com plurifamiliars, i també hi ha molt dúplex. I només un 0,60% són inferiors als 45 m2. Per tant, es pot concloure que la majoria dels habitatges existents són de grans dimensions. Aquest percentatge és molt superior a la mitjana de la demarcació (on és del 41,22%).
Els edificis que admeten la tipologia plurifamiliar es troben principalment al nucli històric de Santpedor i l’Eixample. I els usos unifamiliars es troben a la urbanització Mirador de Montserrat i a les vores de l’eixample. Tot i això, donat l’alt percentatge d’habitatges grans, cal concloure que bona part dels habitatges del nucli antic i l’eixample, on s’admet ús unifamiliar i plurifamiliar, són d’ús unifamiliar.
Aquests són alguns dels aspectes que posa de manifest el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) de Santpedor, que l’Ajuntament acaba de redactar i aprovar. Un instrument de planificació que defineix les polítiques municipals d’habitatge pels pròxims quatre anys i que parteix d’una diagnosi detallada de la situació residencial de Santpedor, que mostra detalls com els abans esmentats.
Del 'boom' al petit repunt
El document radiografia que la dinàmica constructora del municipi es va caracteritzar per un llarg període d’expansió immobiliària, que arriba a la cota més alta l’any 2006 (460 habitatges iniciats), concentrada principalment en la promoció d’habitatges plurifamiliars en bloc (433 habitatges).
La crisi econòmica posterior va suposar una paralització total de l’activitat del sector en el període que va de 2011 fins al 2019, amb 0 habitatges començats. Des d’aleshores, la dinàmica immobiliària ha repuntat mínimament. Centrats en els darrers anys es pot observar, segons aquesta anàlisi, que l’any 2020 es va reprendre l’activitat immobiliària arribant a 12 habitatges iniciats el 2022. L’any 2023, segons dades de la Secretaria d’Habitatge, es van posar en marxa 8 habitatges, i el 2024 el nombre d’habitatges iniciats va augmentar fins a arribar a 21. Principalment unifamiliars adossats
Quant al mercat de lloguer, l’estudi exposa que El 2021 a Santpedor hi havia 435 habitatges en aquest règim, el que representa el 15,81% del total. Aquesta proporció és inferior a la mitjana de la província de Barcelona, que se situa en el 23,78%.
El lloguer més elevat respecte l'entorn
El preu mitjà de lloguer l’any 2023 segons les dades de la Secretaria d’Habitatge era de 592,84 euros mensuals. Aquest preu havia variat un 10,1% respecte a l’any anterior, mentre que a la demarcació de Barcelona la diferència va ser del 7,4%.
L’estudi exposa que si es compara el preu del lloguer de Santpedor amb els municipis propers, s’observa que és el més elevat de l’entorn. El lloguer a Santpedor, diu l’estudi, ha augmentat un 22% en els darrers cinc anys, per sobre del conjunt del Bages (14,6%), i de Catalunya (14%). Alhora, partint de les dades estadístiques sobre el nombre d’habitatges en règim de lloguer, es realitza una prospecció als principals portals immobiliaris i es constata que l'oferta de lloguer és pràcticament nul·la.
La diagnosi del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) de Santpedor també detalla que l’esforç econòmic per al pagament del lloguer és del 31,89% de la renda mitjana per persona. Tot i que ha augmentat un 5,74% els últims cinc anys, es troba per sota de la mitjana de la província de Barcelona, amb gairebé un 18% menys.
Pel que fa al mercat de compravenda d’habitatge, es calcula la mitjana de preus a partir de les dades proporcionades per la Secretaria d’Habitatge i la informació recollida als principals portals immobiliaris, i s’obté que el preu mitjà d'obra nova l’any 2023 era de 1.453 euros/m², i un preu mig de segona mà de 1.590 euros/m².
Vulnerabilitat habitacional
Segons els redactors del pla, a partir d’informació facilitada pels Serveis Socials, malgrat que la renda per càpita del municipi sigui elevada, hi ha un 15% de la població que es troba en situació de risc d’exclusió residencial. Els principals perfils són famílies amb menors amb un sol progenitor (monoparentals); persones amb manca d’ingressos o falta de recursos; persones soles que conformen una llar unipersonal i persones víctimes de violència.
Habitatges buits
Segons el Cens de Població i Habitatges del 2021 a Santpedor hi havia 264 habitatges amb consum elèctric inferior al llindar mínim. Aquest habitatge amb indicis de desocupació representa el 8,04% del total d'habitatges a Santpedor, un percentatge lleugerament inferior al de la demarcació, 8,22%.
El Cens del 2021 també quantificava en 44 els habitatges amb consum elèctric molt baix, i en 146 els habitatges d’ús esporàdic.
El registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant de la Generalitat (on s’inscriuen aquells habitatges de grans tenidors que van ser adquirits en procés d’execució hipotecària i que estan desocupats o ocupats sense títol habilitant) té comptabilitzats 67 habitatges d’aquestes característiques. Aquesta dada representa el 21,24‰ del total de parc d'habitatges del municipi, una dada molt superior a la provincial, 6,25‰. Tot i això, l’estudi posa de manifest que ha disminuït un 32,22% en els darrers 5 anys.
Precisament, el 2024, l'Ajuntament va aprovar una ordenança del recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.
Un parc d’habitatges 'jove'
Pel que fa al moment de construcció dels habitatges de Santpedor, segons el Programa d’Actuació Municipal, el 69,8% dels habitatges principals es van construir a partir de l’any 1980. En l’última dècada s’ha edificat un 2,18% del parc residencial actual, fet que evidencia una davallada significativa en la dinàmica constructiva recent.
El 25,62%, és a dir, 808 habitatges, són habitatges que tenen més de 45 anys i, per tant, susceptibles ha passat d’Inspecció tècnica edificactòria (ITE). Pel que fa a l'antiguitat dels immobles d'ús residencial del municipi, l'edat mitjana és de 32 anys, notablement inferior a l'edat mitjana dels habitatges de la demarcació que és de 48 anys.
Segons dades de la Direcció General del Cadastre, el 2024 només 7 edificis d’ús residencial estaven en mal estat (deficient o ruïnós), que representaven el 0,15% del total. Per tant, conclou l’estudi, «no hi ha una problemàtica general vinculada al mal estat dels edificis d’ús residencial. En canvi, sí que n’hi ha a edificis no residencials. Els edificis més antics es troben al nucli antic, on a banda dels edificis d’habitatges, hi ha diversos edificis no residencials inclosos en sectors de planejament i gestió que es troben en mal estat».
