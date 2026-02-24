Santpedor celebra el Dia Internacional de les Dones amb un cap de setmana ple d’activitats
Un escape City feminista, visites guiades, dinar popular, ball i teatre ompliran el 7 i 8 de març de propostes per fomentar el debat, l’empoderament i la igualtat de gènere
Regió7
Santpedor commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb un cap de setmana d’activitats els dies 7 i 8 de març de 2026, per fomentar el debat i l’empoderament.
Una de les novetats d’enguany és l’Escape City de temàtica feminista, programat per dissabte 7 de març al matí, a partir de les 11.30 hores, a la plaça Gran U d’Octubre, coincidint amb el Mercat de Proximitat. Es tracta d’un joc de pistes per grups que culminarà amb un espai formatiu i de debat feminista. Per participar-hi cal inscriure’s prèviament a través del formulari web: https://www.santpedor.cat/8m-escape-city-feminista/.
Abans, es podrà gaudir de la visita guiada Les dones santpedorenques i La Séquia, a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. Es tracta d’una caminada d’uns 6,5 km per descobrir el recorregut que feien les dones del poble a principis del segle XX per anar a rentar la roba als safaretjos del costat de cal Sequiaire. La sortida serà a les 9 hores des de l’Oficina de Turisme (Cal Clarassó) i cal inscripció prèvia: https://www.santpedor.cat/visita-guiada-les-dones-santpedorenques-i-la-sequia-2026/.
No hi faltarà el dinar de dissabte a les 14 hores ni el ball de diumenge a les 18 hores, a Cal Llovet, organitzats per l’entitat de dones RESSÒ. El menú tindrà un cost de 18 euros i inclourà paella mixta (carn amb bolets), postres, cafè i beguda. Els tiquets es podran adquirir del 23 de febrer al 5 de març a la Llar d’Avis Ca l’Arola, de dimarts a divendres de 17 a 19 hores.
El colofó final de la programació del 8M serà l’obra de teatre Sota teràpia, de la companyia Paranys, que es representarà a les 17 hores a l’Auditori Convent. En una nit de divendres, tres parelles participen en una sessió de teràpia particular i relaxada: un intercanvi d’experiències personals, desitjos, somnis i frustracions. Aparentment, res fora del comú… però aquesta vegada, la sessió es desenvolupa sense la supervisió de la professional, i seran els mateixos pacients els que conduiran l’experiència.
L’Ajuntament anima tothom a participar en les activitats, a combatre les desigualtats de gènere en el dia a dia i a commemorar la lluita històrica en defensa dels drets i del respecte entre homes i dones.
