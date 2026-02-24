Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor celebra uns Tres Tombs molt participats

En la desfilada van participar una setantena d'animals acompanyats de 6 carruatges, 1 bast, 18 carros de pagès i prop de 30 cavalls muntats

Imatges dels Tres Tombs de Santpedor / Josep Vilaseca

Diumenge, Santpedor va viure la Festa de Sant Antoni i els Tres Tombs en un matí assolellat, amb centenars de persones que van gaudir de la cercavila. Els carrers del municipi es van omplir de carros i cavalls en una desfilada festiva molt reeixida, amb la participació de 70 animals —entre mules, rucs i cavalls— que van recórrer els carrers acompanyats de 6 carruatges, 1 bast, 18 carros de pagès i prop de 30 cavalls muntats.

L’Ajuntament ha volgut expressar el seu agraïment a l’organització d’Equiset, així com a la col·laboració de les Campaneres de Santpedor, els Batuka d’Or i a totes les persones que van participar en la cercavila lluint animals, carros i vestuari. També ha agraït a tots els assistents que van venir a gaudir d’aquesta tradició tan arrelada.

