Santpedor planteja crear un espai de cohabitatge per a gent gran a l’antiga residència
És una de les propostes recollides en un pla municipal d’habitatge, que s’haurien de desenvolupar al llarg dels pròxims quatre anys
Crear un espai de cohabitatge a Santpedor, pensat específicament per a persones grans, com a nova alternativa residencial adaptada a l’envelliment de la població. Un objectiu per al qual es proposa rehabilitar l’antiga residència de Sant Josep i convertir-la en habitatges amb serveis. També la mobilització del parc d’habitatges buits per augmentar l’oferta disponible al municipi; o la posada en marxa d’eines municipals per facilitar l’accés a l’habitatge als veïns de la població.
Aquests són alguns dels principals reptes que Santpedor preveu afrontar al llarg dels pròxims quatre anys a partir del que estableix el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) 2026–2030, que l’Ajuntament acaba de redactar i aprovar. Un instrument de planificació que defineix les polítiques municipals d’habitatge pels pròxims quatre anys.
El programa és fruit d’un treball entre les àrees municipals d’Habitatge, Serveis Socials i Urbanisme, amb l’objectiu de donar una resposta coordinada a les necessitats reals del municipi en matèria d’habitatge. Parteix d’una diagnosi detallada de la situació residencial de Santpedor i estableix les línies de treball prioritàries per a aquest període de quatre anys.
El seu objectiu principal és dotar l’Ajuntament d’eines per planificar i desplegar polítiques d’habitatge ajustades a la realitat local i orientades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. S’estableixen quatre objectius operatius: incrementar l’habitatge assequible, millorar la qualitat del parc residencial, donar suport a la vulnerabilitat residencial i impulsar les polítiques municipals d’habitatge. Aquests objectius es concreten en 11 línies estratègiques i amb fins a 33 accions que s’haurien de desplegar al llarg del quadrienni.
Segons la regidora d’habitatge, Marijó Aubarell Cruz, «el resultat és una eina de treball, una radiografia de la situació i problemàtica, i com abordar-la. Hem posat sobre la taula els passos endavant que volem fer, una aposta clara i ferma del que creiem necessari al nostre poble». I afegeix que l’habitatge «és un dret i les polítiques públiques ens ho hem de creure i invertir».
D’aquí les diferents propostes que han sorgit i que ha detallat, com ara detectar i mobilitzar els habitatges buits, rehabilitar l’antiga residència de Sant Josep i convertir-la en habitatges amb serveis per a persones grans, posar a lloguer assequible pisos municipals, adquirir-ne de nous, estudiar viabilitats en matèria d’habitatge i urbanisme, entre altres.
Aubarell apuntava que «la nostra aposta és clara, i aquest Pla, el primer, n’és la prova. Han estat mesos de moltes reunions, revisions i propostes escoltades, i amb la indispensable feina tècnica ha quedat un document viu i clar, una eina bàsica per situar l’habitatge com a prioritat al nostre poble».
Fonts de l’equip de govern (ERC) destaquen que el contingut del programa «es va compartir amb els representants dels grups de l’oposició, amb la voluntat de fer partícips tots els grups polítics d’una eina estratègica que ha de millorar la planificació municipal en habitatge, i donat que és un document viu s’hi pot anar treballant com a consistori».
El document s’ha redactat amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’empresa Projectes Urbans, arquitectura i territori, SLP.
