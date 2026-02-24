Últims dies per presentar propostes als Pressupostos Participatius de Santpedor
Fins al 27 de febrer a les 14 hores es poden fer arribar idees a la plataforma Participa 311
Enguany, hi ha 50.000 euros disponibles
Regió7
Aquesta és l’última setmana per presentar les propostes als Pressupostos Participatius de Santpedor. El termini finalitza el 27 de febrer de 2026 a les 14 hores. Els suggeriments s’han de penjar a través de la plataforma Participa 311. Podeu consultar un manual de com fer-ho.
Hi poden participar persones majors de 16 anys empadronades a Santpedor amb alta al cens. La plataforma demanarà DNI i data de naixement per verificar-ho. També es poden presentar propostes a través d’entitats, associacions, clubs o organitzacions de Santpedor. En aquest cas, cal que una persona física representant de l’entitat faci la proposta en nom de l’organització. En aquesta edició, hi ha 50.000 euros (IVA inclòs) a repartir entre tres categories:
- 1. Serveis (fins a 10.000 euros): Tallers, xerrades o activitats comunitàries per a totes les edats o per a col·lectius específics.
- 2. Inversions en equipaments o espais públics (fins a 30.000 euros): Transformacions i actuacions en carrers, places, parcs, elements urbans, zones verdes i altres espais de domini públic municipal. També inclou equipaments educatius, esportius, culturals o de proximitat. Es tracta d’actuacions en equipaments municipals o de conservació responsabilitat de l’Ajuntament.
- 3. Inversions i serveis per a joves de 16 a 20 anys (fins a 10.000 euros): Els joves poden presentar propostes d’activitats comunitàries, així com actuacions en equipaments municipals o transformacions en carrers, places i parcs.
Es poden presentar un màxim de 3 propostes per persona o entitat.
Les propostes han de constar de:
- Títol de la proposta.
- Cos amb: pressupost, estat actual (mancances i beneficis per Santpedor), descripció de la proposta, impacte esperat i ubicació.
- Categoria econòmica de la proposta (Inversió, serveis o jovent).
- Imatges o esquemes, si s’escau.
Qui ho necessiti pot demanar suport a l’Ajuntament per penjar les propostes en horari d’atenció al públic. Podeu consultar més informació al web de la plataforma Participa 311: https://participa311-santpedor.diba.cat/processes/pressupostosparticipatius2025
