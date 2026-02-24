Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Últims dies per presentar propostes als Pressupostos Participatius de Santpedor

Fins al 27 de febrer a les 14 hores es poden fer arribar idees a la plataforma Participa 311

Enguany, hi ha 50.000 euros disponibles

Vista aèria de Santpedor

Vista aèria de Santpedor / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

Aquesta és l’última setmana per presentar les propostes als Pressupostos Participatius de Santpedor. El termini finalitza el 27 de febrer de 2026 a les 14 hores. Els suggeriments s’han de penjar a través de la plataforma Participa 311. Podeu consultar un manual de com fer-ho.

Hi poden participar persones majors de 16 anys empadronades a Santpedor amb alta al cens. La plataforma demanarà DNI i data de naixement per verificar-ho. També es poden presentar propostes a través d’entitats, associacions, clubs o organitzacions de Santpedor. En aquest cas, cal que una persona física representant de l’entitat faci la proposta en nom de l’organització. En aquesta edició, hi ha 50.000 euros (IVA inclòs) a repartir entre tres categories:

  • 1. Serveis (fins a 10.000 euros): Tallers, xerrades o activitats comunitàries per a totes les edats o per a col·lectius específics.
  • 2. Inversions en equipaments o espais públics (fins a 30.000 euros): Transformacions i actuacions en carrers, places, parcs, elements urbans, zones verdes i altres espais de domini públic municipal. També inclou equipaments educatius, esportius, culturals o de proximitat. Es tracta d’actuacions en equipaments municipals o de conservació responsabilitat de l’Ajuntament.
  • 3. Inversions i serveis per a joves de 16 a 20 anys (fins a 10.000 euros): Els joves poden presentar propostes d’activitats comunitàries, així com actuacions en equipaments municipals o transformacions en carrers, places i parcs.

Es poden presentar un màxim de 3 propostes per persona o entitat.

Les propostes han de constar de:

  • Títol de la proposta.
  • Cos amb: pressupost, estat actual (mancances i beneficis per Santpedor), descripció de la proposta, impacte esperat i ubicació.
  • Categoria econòmica de la proposta (Inversió, serveis o jovent).
  • Imatges o esquemes, si s’escau.

Qui ho necessiti pot demanar suport a l’Ajuntament per penjar les propostes en horari d’atenció al públic. Podeu consultar més informació al web de la plataforma Participa 311: https://participa311-santpedor.diba.cat/processes/pressupostosparticipatius2025

