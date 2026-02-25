Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Apareix una gran pintada a la plaça de Sant Valentí de Navarcles, acabada de remodelar

L'Ajuntament de Navarcles lamenta el vandalisme i que arreglar-ho costarà diners als navarclins

L'Ajuntament condemna els actes vandàlics en espais públics, que haurien de ser respectats per tothom / Ajuntament de Navarcles

Eduard Font Badia

Navarcles

Una gran pintada ha aparegut aquesta matinada a la recentment renovada plaça de Sant Valentí de Navarcles, en un acte que l'Ajuntament qualifica de "vandàlic".

La plaça, que pràcticament no està ni inaugurada, està acabada de remodelar. L'únic acte oficial va ser la passada Festa Major d'hivern, aquest 13 de febrer, quan s'hi va fer la cercavila de les Fogueres de Sant Valentí. L'alcaldessa, Alba Pérez, comentava a Regió7 que "sap greu que algú vulgui destrossar un espai així". Encara que estigui construïda "amb subvencions, són diners públics, de tothom. Però ara, arreglar-ho, sí que ho hauran de pagar els diners dels navarclins".

La pintada que ha aparegut aquesta matinada a Navarcles

La pintada que ha aparegut aquesta matinada a Navarcles / Ajuntament de Navarcles

Pérez insisteix que "no s'entén que hi hagi incivisme, i que la gent no respecti el poble, que és de tothom". Per això, "condemnem fermament aquests fets incívics que malmeten un espai públic, amb una pintada gran com la plaça".

L'alcaldessa fa un "crida al respecte per als espais comuns i la responsabilitat col·lectiva per a cuidar el municipi".

