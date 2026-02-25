Apareix una gran pintada a la plaça de Sant Valentí de Navarcles, acabada de remodelar
L'Ajuntament de Navarcles lamenta el vandalisme i que arreglar-ho costarà diners als navarclins
Una gran pintada ha aparegut aquesta matinada a la recentment renovada plaça de Sant Valentí de Navarcles, en un acte que l'Ajuntament qualifica de "vandàlic".
La plaça, que pràcticament no està ni inaugurada, està acabada de remodelar. L'únic acte oficial va ser la passada Festa Major d'hivern, aquest 13 de febrer, quan s'hi va fer la cercavila de les Fogueres de Sant Valentí. L'alcaldessa, Alba Pérez, comentava a Regió7 que "sap greu que algú vulgui destrossar un espai així". Encara que estigui construïda "amb subvencions, són diners públics, de tothom. Però ara, arreglar-ho, sí que ho hauran de pagar els diners dels navarclins".
Pérez insisteix que "no s'entén que hi hagi incivisme, i que la gent no respecti el poble, que és de tothom". Per això, "condemnem fermament aquests fets incívics que malmeten un espai públic, amb una pintada gran com la plaça".
L'alcaldessa fa un "crida al respecte per als espais comuns i la responsabilitat col·lectiva per a cuidar el municipi".
