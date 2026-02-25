Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Consellera d'Interior diu que l'agressió a un mosso durant la visita de Felip VI a Montserrat va existir

Parlon diu que el jutge no qüestiona l'atestat sobre l'agressió, sinó la intencionalitat de la mateixa

La consellera d'Interior, Núria Parlon, durant el ple

La consellera d'Interior, Núria Parlon, durant el ple / Sara Soteras / ACN

ACN

Barcelona

La consellera de l'Interior, Núria Parlon, nega que el jutge hagi qüestionat la veracitat de l'atestat sobre l'agressió a un agent dels Mossos d'Esquadra durant el dispositiu de la visita de Felip VI a Montserrat del juny passat. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Parlon ha assenyalat que la justícia no nega l'agressió sinó que diu que no hi ha intencionalitat. D'aquesta manera ha fet referència al fet que la justícia hagi arxivat el cas contra el manifestant de l'ANC denunciat pels Mossos per suposadament haver colpejat un agent. Davant la pregunta del diputat de Junts Josep Rius, la consellera d'Interior ha negat que hi hagi una "conspiració contra independentistes".

Per la seva banda, Rius ha acusat tant la consellera com el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, d'haver donat una "versió falsa" dels fets en comissió parlamentària. "Vostè i Trapero tenen dues opcions, o assumeixen la responsabilitat política de l'error o confirmen que estan disposats a sacrificar la credibilitat dels Mossos per no assumir els errors. Quina opció escull?", ha afegit Rius interpel·lant la consellera.

Parlon ha assegurat que respecta el que diuen els tribunals i ha defensat el dret a expressar el rebuig a la monarquia "sense trencar el cordó policial". I és que, segons la consellera, els manifestants van posar "en tensió" i van voler trencar la línia policial.

TEMES

