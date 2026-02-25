La Consellera d'Interior diu que l'agressió a un mosso durant la visita de Felip VI a Montserrat va existir
Parlon diu que el jutge no qüestiona l'atestat sobre l'agressió, sinó la intencionalitat de la mateixa
ACN
La consellera de l'Interior, Núria Parlon, nega que el jutge hagi qüestionat la veracitat de l'atestat sobre l'agressió a un agent dels Mossos d'Esquadra durant el dispositiu de la visita de Felip VI a Montserrat del juny passat. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Parlon ha assenyalat que la justícia no nega l'agressió sinó que diu que no hi ha intencionalitat. D'aquesta manera ha fet referència al fet que la justícia hagi arxivat el cas contra el manifestant de l'ANC denunciat pels Mossos per suposadament haver colpejat un agent. Davant la pregunta del diputat de Junts Josep Rius, la consellera d'Interior ha negat que hi hagi una "conspiració contra independentistes".
Per la seva banda, Rius ha acusat tant la consellera com el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, d'haver donat una "versió falsa" dels fets en comissió parlamentària. "Vostè i Trapero tenen dues opcions, o assumeixen la responsabilitat política de l'error o confirmen que estan disposats a sacrificar la credibilitat dels Mossos per no assumir els errors. Quina opció escull?", ha afegit Rius interpel·lant la consellera.
Parlon ha assegurat que respecta el que diuen els tribunals i ha defensat el dret a expressar el rebuig a la monarquia "sense trencar el cordó policial". I és que, segons la consellera, els manifestants van posar "en tensió" i van voler trencar la línia policial.
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Els tres millors restaurants de Sant Joan, segons Tripadvisor