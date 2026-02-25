Un estudi fet a la Catalunya Central demostra la viabilitat de la telepediatria
Els resultats mostren que el sistema va ser viable en el 64,5% dels casos, amb una concordança diagnòstica superior al 78% en comparació amb la visita presencial
Un estudi impulsat per professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central confirma que la videointerconsulta pediàtrica amb exploració física remota és una alternativa «viable, segura i ben valorada» per atendre la patologia pediàtrica aguda en entorns rurals.
La recerca -recentment publicada a la revista científica JMIR Pediatrics and Parenting- avalua un model innovador de telepediatria col·laborativa entre professionals sanitaris, amb l’objectiu de «reduir les desigualtats d’accés» a l’atenció pediàtrica en zones amb dificultats de cobertura assistencial.
L’estudi va analitzar 200 casos d’infants d’entre 0 i 14 anys atesos per patologia aguda en un centre d’atenció primària rural
L’estudi, titulat ‘Avaluació de la viabilitat, l’adequació diagnòstica i l’acceptació d’un model de videointerconsulta pediàtrica aguda a l’atenció primària de l’àmbit rural de Catalunya’ ha estat liderat per la pediatra de l’equip d’atenció primària de Cardona Marta Castillo Rodenas, juntament amb un equip multidisciplinari de professionals i investigadors en salut digital de l’ICS Catalunya Central: Josep Vidal, Francesc López Seguí, Queralt Miró, Aïna Fuster, Laia Solà, Núria Solanas i Clotilde Farràs. El projecte s’emmarca en l’aposta per les noves eines de salut digital, impulsades especialment arran de la pandèmia de la Covid-19.
Els motius de consulta que més es van beneficiar de la telepediatria van ser el mal d’orella i les lesions cutànies
L’objectiu principal de l’estudi, que ha estat també la tesi doctoral de Marta Castillo, és avaluar la viabilitat, l’adequació diagnòstica i la satisfacció tant de les famílies com dels i les professionals davant un model de videoconsulta pediàtrica aguda.
Els resultats aportats mostren que el model va ser viable en el 64,5% dels casos, amb una concordança diagnòstica superior al 78% en comparació amb la visita presencial. D’altra banda, més del 90% de les famílies i prop del 70% dels professionals van valorar positivament aquesta modalitat d’atenció. Els motius de consulta que més es van beneficiar del model de telepediatria proposat van ser el mal d’orella i les lesions cutànies.
L’estudi va analitzar 200 casos d’infants d’entre 0 i 14 anys atesos per patologia aguda en un centre d’atenció primària rural de l’ICS Catalunya Central. Les consultes es van dur a terme mitjançant una videointerconsulta entre una infermera pediàtrica, present al costat de l’infant atès, i una pediatra connectada de forma virtual, utilitzant eines com càmera, videootoscopi i estetoscopi digitals. Posteriorment, tots els infants van ser valorats també de manera presencial.
Reduir desigualtats i reforçar l’atenció primària
La pediatra que ha liderat l’estudi, Marta Castillo, destaca que «tot i algunes limitacions, aquest model de telepediatria, si s’aplica de forma adequada, pot ser una eina de suport clau en la reorganització de l’atenció primària pediàtrica, ja que pot millorar l’accessibilitat i l’equitat territorial en salut. Tanmateix, cal continuar investigant-ne la implementació en la pràctica clínica habitual».
El projecte també subratlla la coordinació entre professionals, el paper de la infermeria pediàtrica i el potencial de la tecnologia per complementar l’atenció presencial, sense substituir-la.
