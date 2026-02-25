Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaToni Elías a SupervivientesJoan GarcíaCortafuegoYolanda DíazJYSK
instagramlinkedin

La Fundació Pere Casaldàliga reflexionarà sobre educació política a Balsareny

La 36a edició de la trobada anual se celebrarà el 15 de març amb debats, exposicions i música, i posarà l’accent en la necessitat d’una política més justa i honesta

Exterior de la sala El Sindicat de Balsareny, espai on es durà a terme la major part de la jornada

Exterior de la sala El Sindicat de Balsareny, espai on es durà a terme la major part de la jornada / Ajuntament de Balsareny

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Balsareny

La sala El Sindicat de Balsareny acollirà el pròxim 15 de març la 36a edició de La Trobada, la reunió anual de la Fundació Pere Casaldàliga. Enguany, la jornada girarà entorn de l’educació política i, tot recordant les paraules del religiós català Pere Casaldàliga —que afirmava que «tot és polític, encara que allò polític no ho sigui tot»—, posarà el focus en la necessitat de construir una política més justa, honesta i compromesa amb el bé comú. Entre les activitats destacades hi ha la presentació del projecte del Centre per la Pau Pere Casaldàliga, una iniciativa clau de la fundació.

La trobada s’iniciarà a les deu del matí amb les inscripcions i la recollida de documentació. A 2/4 d’onze, tindrà lloc l’acte de benvinguda i presentació, que inclourà la projecció d’un vídeo. Tot seguit, es durà a terme una conversa sobre educació i formació política amb Michelle Capuchinho, membre del Moviment Sense Terra del Brasil, i David Fernández, periodista, activista social i exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya.

Abans de l’hora de dinar, hi haurà una pausa per al cafè, seguida d’un col·loqui obert i d’un espai de celebració. A la tarda, a 2/4 de quatre, es farà la visita a l’exposició fotogràfica Els rostres de la lluita per la terra, del fotògraf Sebastião Salgado, que es podrà veure a la llibreria i cafeteria La Tempesta.

Una hora més tard, es presentarà formalment el projecte del Centre per la Pau Pere Casaldàliga, a càrrec de Llorenç Planes, membre del grup impulsor. En aquest espai també hi intervindran Xavier Such, que compartirà l’experiència de l’associació Justícia i Pau, i Rosa de Paz, de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.

Notícies relacionades

La jornada es clourà amb un espai musical a càrrec de Sergi Carbonell, multiinstrumentista, cantant i un dels fundadors del grup Txarango.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents