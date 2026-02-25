’Associació d’Empreses de Cardona humanitza el sector industrial amb el podcast ‘Llegir’
El comunicador Uriol Gilibets i el músic Eduard Gener conduiran una conversa en directe amb quatre empresaris locals a la seu de Cafès Gener
La Associació d’Empreses de Cardona aposta per un format innovador per connectar el teixit econòmic amb la vila. Es tracta d'una edició especial del podcast Llegir, una proposta que barreja la reflexió empresarial amb la cultura i l'entreteniment, i que tindrà lloc en un escenari purament industrial.
Un tàndem de luxe per a una conversa distesa
L'esdeveniment estarà liderat per Uriol Gilibets, encarregat de conduir la conversa, i Eduard Gener, que acompanyarà la sessió al piano. Ambdós seran els responsables de guiar el programa a través de l'humor i la música, creant l'atmosfera idònia perquè els convidats puguin desgranar la seva trajectòria professional des d'una vessant més personal i anecdòtica.
L'essència industrial de Cardona
L’emplaçament triat per a aquesta gravació en directe és la seu de Cafès Gener, al Polígon La Cort. Aquest entorn industrial no és casual, ja que es pretén que l'escenari reforci el missatge d'apropar la realitat de les naus i les oficines al gran públic d'una manera orgànica.
Veus protagonistes del sector
El podcast comptarà amb una taula rodona en què participaran quatre figures clau de l'empresariat cardoní:
M. Rials (Semen Cardona)
Toni Gener (Cafès Gener)
Artur Boix (Gestoria Alfic)
José Roda (Vidmar)
A través dels seus testimonis, el públic podrà conèixer els anhels, les històries i el dia a dia de quatre organitzacions que són motor econòmic del territori. L'acció compta amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, l'Ajuntament de Cardona, Llegir, Cafès Gener i Cinema Amateur Cardoní.
L’acte és obert a tothom, tot i que per qüestions de logística l’aforament és limitat i cal fer reserva prèvia. Per cloure la jornada, s’oferirà un pica-pica a tots els assistents, pensat com un espai de networking informal on públic i ponents podran compartir experiències i impressions en acabar.
