Sant Fruitós de Bages dedica el mes de març a propostes en clau femenina
El municipi s’adhereix a la campanya comarcal 'A la feina avancem per tots els drets de totes les dones'
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages dedica el mes de març a la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb una programació diversa que combina oci, cultura i reivindicació.
Del 2 al 14 de març, la biblioteca municipal acollirà la primera de les propostes: l’exposició fotogràfica Retrats de dones, de Diego Mellado. Es tracta d’una mostra artística que posa el focus en la força, la sensibilitat i la diversitat de les dones a través del retrat.
També al Nexe Espai Jove, del 2 al 13 de març, es podrà visitar l’exposició Habitar el meu cos, de Yolanda Domínguez, una proposta que vol promoure la sensibilització entorn dels mandats estètics, l’edatisme, el racisme i altres formes de violència simbòlica i estructural que operen sobre els cossos. En el marc d’aquesta exposició, el 4 de març a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc a l’Espai Jove un taller intergeneracional, conjuntament amb l’Esplai de la Gent Gran, impartit per l’entitat Candela.
El dijous 5 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, es podrà participar en el taller Postals feministes per a les teves veïnes, una activitat oberta a tothom que també es durà a terme al Nexe Espai Jove.
El divendres 6 de març, a les 12 del migdia, es realitzarà la lectura del manifest institucional a la plaça de la Vila, amb la participació de l’alumnat de l’Institut Gerbert d’Aurillac. Durant l’acte es penjarà una pancarta amb el lema de la campanya a la façana de l’Ajuntament. El mateix divendres, al llarg de tota la tarda, el psicòleg del Nexe Espai Jove oferirà una xerrada informal sobre la pressió estètica.
El diumenge 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el Teatre Casal Cultural acollirà l’espectacle FEM, una proposta de cabaret a cappella a càrrec del grup Les Fourchettes. La funció serà a les 7 de la tarda i les entrades ja estan a la venda al preu de 10 euros.
El divendres 13 de març tindrà lloc una nova edició de la tradicional Nit de Dones, a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural. La vetllada inclourà un sopar a base de pinxos i el monòleg d’humor Superwoman fa vaga. Les entrades es posaran a la venda a partir del 5 de març, al preu de 8 euros, a través del web www.santfruitos.cat i a l’Àrea d’Atenció a les Persones (carrer Padró, 72-74).
La programació continuarà el 19 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, amb la inauguració de l’exposició de pintures Coloma Medina: una artista per descobrir, una mostra que vol reivindicar i donar visibilitat al llegat d’aquesta creadora. L’acte inaugural comptarà amb la intervenció del comissari Ovidi Cobacho. L’exposició es podrà visitar a la biblioteca fins a l’11 d’abril.
El 24 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, la biblioteca serà també l’escenari de la presentació del llibre Pioneres: les arrels femenines de l’art manresà, un projecte del Grup de Recerca Humanística de Km 0 (GREHVAT.0) que té com a objectiu rescatar la memòria de les dones que van renovar el panorama artístic manresà durant les primeres dècades del segle passat.
Un any més, Sant Fruitós de Bages s’adhereix a la campanya comarcal, que enguany porta per lema “A la feina avancem per tots els drets de totes les dones”.
L’objectiu principal de la iniciativa és fer visible que moltes dones no queden enrere en el mercat laboral per manca de talent o de voluntat, sinó a causa de barreres estructurals invisibles, conceptualment conegudes com a terra enganxós. Parlar de tots els drets implica anar més enllà del salari i inclou aspectes com la dignitat, la salut, la conciliació i la llibertat. Alhora, totes les dones fa referència a la diversitat de realitats, incloent-hi les dones migrants, les dones trans, les dones amb discapacitat i aquelles que pateixen especialment les conseqüències del terra enganxós.
