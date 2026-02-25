Súria concentra l’activitat de marxa nòrdica amb l’inici del calendari oficial català
Sergi Garcia Gisbert i la surienca Paqui Quílez Moja es van alçar amb la victòria
Regió7
Súria
La marxa nòrdica va ser protagonista a Súria durant el cap de setmana amb la celebració de la 3a Copa Catalana de Marxa Nòrdica i de la 3a Matinal de Marxa Nòrdica i Senderisme per la Salut. El campionat surienc inicia el calendari del circuit oficial de marxa nòrdica de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb un trajecte amb sortida i arribada a la plaça Sant Joan. En les categories absolutes masculina i femenina es van alçar amb la victòria, respectivament, en Sergi Garcia Gisbert i la surienca Paqui Quílez Moja.
- Busquen un jove que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades