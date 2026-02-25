Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Piscines municipals de ManresaIncendi a ManresaAbocador del BagesJYSKIncendi Santa LlúciaPremi Emili TeixidorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Súria concentra l’activitat de marxa nòrdica amb l’inici del calendari oficial català

Sergi Garcia Gisbert i la surienca Paqui Quílez Moja es van alçar amb la victòria

Súria concentra l’activitat de marxa nòrdica amb l’inici del calendari oficial català | AJ. SÚRIA

Súria concentra l’activitat de marxa nòrdica amb l’inici del calendari oficial català | AJ. SÚRIA

Regió7

Súria

La marxa nòrdica va ser protagonista a Súria durant el cap de setmana amb la celebració de la 3a Copa Catalana de Marxa Nòrdica i de la 3a Matinal de Marxa Nòrdica i Senderisme per la Salut. El campionat surienc inicia el calendari del circuit oficial de marxa nòrdica de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb un trajecte amb sortida i arribada a la plaça Sant Joan. En les categories absolutes masculina i femenina es van alçar amb la victòria, respectivament, en Sergi Garcia Gisbert i la surienca Paqui Quílez Moja.

Súria concentra l’activitat de marxa nòrdica amb l’inici del calendari oficial català

Súria concentra l’activitat de marxa nòrdica amb l’inici del calendari oficial català

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents