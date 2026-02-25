Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Vaticà confirma el viatge del Papa a Catalunya, que tindria Montserrat a l'agenda

Lleó XIV passarà per Madrid, Barcelona i les Canàries entre el 6 i el 12 de juny

El dia 10, el pontífex té previst assistir a la reinauguració de la Sagrada Família

Trobada entre el Papa Lleó XIV i l'abat Manel Gasch, l'1 d'octubre de l'any passat

Trobada entre el Papa Lleó XIV i l'abat Manel Gasch, l'1 d'octubre de l'any passat / ARXIU/VATICAN NEWS

Irene Savio / Regió7

Barcelona

L’oficina de premsa del Vaticà ha confirmat que Lleó XIV viatjarà a Espanya del 6 al 12 de juny vinent, segons un comunicat emès aquest dimecres. “El programa del viatge s’informarà més endavant”, han afegit les autoritats vaticanes. L'esborrany tindria Montserrat entre els punts de visita, tot i que no ha estat confirmada.

Tal com va avançar fa uns dies El Periódico, Lleó XIV faria una visita d’una setmana, amb escales primer a Madrid, després a Barcelona i, finalment, a les Canàries. En particular, a la capital espanyola es treballa amb la hipòtesi d’una trobada multitudinària amb joves i d’una missa “oberta a tothom”. Així mateix, hi haurà, amb tota probabilitat, una salutació institucional amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, que està sent gestionada per la Secretaria d’Estat vaticana i les autoritats espanyoles.

A Barcelona, en canvi, l’equip vaticà i els delegats a Espanya treballen amb la possibilitat que Lleó XIV es reuneixi el dimarts 9 amb fidels catòlics a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i que el dimarts 10 assisteixi a la reinauguració de la Sagrada Família.

Delegació vaticana, la setmana vinent

Tot i així, altres aspectes del programa continuen per definir. Per això, segons van precisar aquest dimecres fonts eclesiàstiques, la setmana vinent una delegació del Vaticà es desplaçarà a Madrid, Barcelona i les Canàries amb la finalitat de continuar amb els preparatius del viatge de Lleó XIV.

Diversos representants de l’Església catòlica a Espanya han celebrat la notícia, entre ells, l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. “És una alegria i donem les gràcies al Papa per inaugurar la Torre de Jesucrist, que és la més gran de totes les esglésies del món”, ha afirmat a Ràdio Estel, en una entrevista radiofònica.

