La consellera d’Interior visita l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Núria Parlon manté una reunió de treball amb l’alcalde, l’equip de govern i els cossos de seguretat del municipi

La consellera d’Interior visita l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada / Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

La consellera d’Interior, Núria Parlon, va visitar recentment l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Durant la seva estada al municipi, la consellera va mantenir una reunió de treball amb l’alcalde, Jordi Solernou, i altres membres de l’equip de govern com Elia Tortolero, regidora de l'oposició i Delegada territorial del Govern a les comarques centrals.

A la trobada també hi van participar representants dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada i voluntaris de Protecció Civil, amb qui es van abordar diverses qüestions relacionades amb la seguretat al municipi.

La visita va concloure amb la signatura de la consellera al llibre d’honor del consistori.

