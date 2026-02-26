“No podem confirmar celebracions o actes”: la postura de la Conferència Episcopal sobre la visita del Papa a Montserrat
La Conferència Episcopal admet que amb els quatre mesos que queden per al viatge de Lleó XIV van "curts de temps"
Una delegació del Vaticà visitarà Barcelona per concretar el programa
Regió7 / Miquel Vera (ACN)
“No podem confirmar celebracions o actes”. Aquesta és la resposta del portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), el bisbe César García Magán, sobre si el viatge que el papa Lleó XIV farà aquest mes de juny a Catalunya passarà per llocs emblemàtics com el Monestir de Montserrat.
Magán ha dit que encara no hi ha res confirmat i ha apuntat que “l’acte eix” i el “nucli” de la visita a Catalunya seran les celebracions vinculades a Antoni Gaudí i la culminació de la Sagrada Família. “Tant de bo que totes les expectatives es compleixin”, ha afegit.
Una delegació enviada per la Santa Seu recorrerà pròximament Barcelona, així com Madrid i Canàries, per preparar el viatge del pontífex. Segons ha indicat Magán, quan conclogui aquesta visita prèvia es concretarà el programa exacte d’activitats del pontífex. Serà llavors quan es compartirà si el pontífex passarà o no per Montserrat.
Des de l’episcopat admeten que amb els quatre mesos que queden per a l’arribada del Papa van "una mica curts de temps" per enllestir uns preparatius que inclouen actes i celebracions centrades, entre d’altres, en l’espiritualitat, l’evangelització de les grans ciutats o l’acollida de la migració. "Quan ens unim fem les coses bé", ha defensat García Magán.
“Haurem de treballar intensament. Ja hi ha en marxa estructures per preparar el viatge a les diòcesis que es visitaran i per als actes nacionals”, ha exposat García Magán en roda de premsa. Tal com ha destacat, serà un viatge d’índole estatal, amb actes en tres diòcesis, però que interpel·laran el conjunt del país. Pel que fa a la comissió vaticana, ha explicat que es desplaçarà fins als llocs i espais que vol visitar el papa, com la Sagrada Família, per estudiar-los sobre el terreny.
“El papa és jove, pel que és ser papa, i esperem i confiem que no sigui el primer, únic i últim viatge que faci a Espanya”, ha assegurat abans de recordar que quedaran pendents actes a ciutats com Toledo o als territoris més rurals o “buidats” de població. En qualsevol cas, ha ressaltat que els actes de Madrid tindran un caràcter “estatal” i estaran oberts tant a fidels com a religiosos de tot Espanya, així com actes relacionats amb el perfil de cap d’Estat que té el papa.
L’acord sobre abusos
Des de la Conferència Episcopal destaquen que l’acord tancat entre els bisbes i el govern espanyol per reparar les víctimes d’abusos en el si de l’Església no va ser una condició del Vaticà per permetre una visita del Papa. “No ha sigut un colofó, ha anat en paral·lel, i en cap moment no es va condicionar la visita del Papa”, ha explicat. “No és cert que la Santa Seu ens hagués obligat a firmar l’acord amb el govern. Es va informar la Santa Seu, a qui li va semblar molt bé, però va ser una iniciativa dels bisbes d’Espanya”, ha asseverat.
La “diversitat” no és crear enemics
Més enllà de la visita del Papa, García Magán també s’ha referit a l’avís que, segons ‘El País’, va expressar recentment Lleó XVI als prelats espanyols sobre l’auge de l’extrema dreta. Sense entrar a detallar el contingut d’aquella conversa, el portaveu ha apuntat que la preocupació dels bisbes és “la divisió i la polarització que hi pot haver a la societat espanyola”. “La diversitat és rica en una democràcia, però quan aquesta diversitat fa que el diferent per a mi sigui un enemic a abatre, això ja pren un altre to”, ha lamentat. “Quan l’altre és un enemic a excloure i abatre es generen riscos”, ha insistit.
