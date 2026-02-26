Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
La formació reitera que el que va passar en la sessió que prenia possessió del càrrec el regidor vinculat a Aliança Catalana «va ser una anomalia» i en demana explicacions formals a l’equip de govern
El polèmic ple municipal del passat 10 de febrer a Santpedor encara porta cua. El regidor del grup municipal de la CUP Rubèn López (un dels dos representants que té la formació al plenari) ha rebut recentment «una denúncia de la Policia Local» pels fets succeïts aquell dia, segons ha informat ell mateix en una roda de premsa celebrada aquest dijous al matí a la plaça Major U d’Octubre, on aquell dia va tenir lloc la concentració de protesta per la presa de possessió de l’acta de regidor de Jordi Soteras, vinculat a Aliança Catalana. López no ha pogut concretar el motiu de la denúncia «perquè de moment tinc poca informació, i esperarem que passin els dies per poder donar-ne més explicacions. El fet clar és que se'm denuncia pel que es va produir el dia 10, però jo tinc el convenciment que vaig complir el meu paper com a càrrec electe».
Aquesta denúncia s’afegeix a la que ja va rebre aquell mateix dia el també militant de la CUP i, en aquest cas, exregidor de la formació, Aniol Vila, que tal com va informar Regió7 va ser detingut a l’interior de la sala de plens i acusat d’un delicte de resistència greu a l’autoritat, fet pel qual va ser traslladat a les dependències dels Mossos d’Esquadra a Manresa, d’on en va sortir unes quatre hores més tard, després que se’l deixés en llibertat amb càrrecs. Ara, segons ha concretat ell mateix en la roda de premsa d’aquest dijous, està citat als jutjats de Manresa per a una vista oral el pròxim 11 de març.
Davant de la porta de la capella de Sant Andreu, que és la sala de plens on van tenir lloc els fets, Vila ha defensat que el 10 de febrer «vam viure una sèrie de fets totalment contraposats a la idea més bàsica, essencial i establerta que tenim de democràcia», pel que qualifica com a «entrada il·legítima» al plenari santpedorenc «d'un regidor d'una formació política que no s'havia presentat a les eleccions municipals i que destaca per les seves idees i pretensions xenòfobes i racistes».
Situació que, hi afegia, «es va veure agreujada pel fet que unes persones van tenir preferència a l'hora d'ocupar els seients com a públic abans i durant el ple. Així és com militants i seguidors d'Aliança Catalana de fora del poble van poder entrar al ple mentre desenes de veïnes i veïns no van poder entrar degut al cordó policial». Vila reiterava que «en comprovar que d'altres veïnes i veïns no podien accedir a la sala, tot i haver-hi seients i espais lliures, vaig emetre un seguit de queixes i manifestacions que foren acceptades per part de l'alcalde. Tot i això, agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra em van expulsar unilateralment del ple de forma agressiva, violenta i humiliant, negant-me, a mi també, el meu dret a participar com a públic del ple».
En aquest sentit, incidia en el fet que «l'assistència com a públic al ple de l'Ajuntament no és una qüestió supèrflua. Ho estableix el Reglament Orgànic Municipal, i com en altres municipis està reconeguda la participació veïnal als plens com a actes públics que són». Motiu pel qual subratllava que, «el passat 10 de febrer, la sessió del ple de l'Ajuntament de Santpedor no va ser pública, ja que només hi van poder entrar uns quants i de forma preferent respecte a uns altres que no van poder entrar».
En aquesta línia, l’actual regidor Rubèn López ha manifestat que «si ens trobem que es vulneren els drets de participació política i d'accés a la població al ple municipal, no mirarem cap a un altre costat», i per això justificava que van demanar la suspensió del ple, «per evitar que la sessió continués amb una falsa normalitat», i que en no ser atesa la seva petició va abandonar el ple, juntament amb la també regidora cupaire Aina Fernàndez.
També ha lamentat que «la gestió del dispositiu policial va contribuir a tapar el que s'estava produint aquell dia. L'entrada d'un representant de l'extrema dreta de la mà de Junts».
Preguntes a ERC
López ha exposat que «atesa la gravetat dels fets», la CUP ha presentat formalment una sèrie de preguntes a l'equip del govern (ERC), a les quals espera resposta per escrit. En concret, volen que s’aclareixi qui va dirigir el dispositiu policial i amb quines instruccions es va coordinar el comandament de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra desplegats durant el ple municipal; qui va ordenar restringir l'accés al ple a veïns de Santpedor, «i per què alhora la policia va custodiar i garantir l'entrada de grups simpatitzants d'Aliança Catalana vinguts de fora?». També per quin motiu «es va impedir l'entrada als càrrecs directes de la CUP instants abans de l'inici del ple i qui va ordenar la detenció del veí Aniol Vila entre el públic del ple amb la participació dels Mossos d'Esquadra». També es reiteren a demanar «per quina raó el govern no va suspendre o ajornar la sessió per garantir el compliment de les garanties democràtiques del reglament orgànic municipal».
En la roda de premsa, els representants locals de la CUP han tingut el suport de la portaveu nacional Su Moreno, que ha valorat que l’actuació dels regidors i l’exregidor de la formació «respon a un compromís ferm de defensa dels drets democràtics dels veïns i de les veïnes davant de pressions i intents de normalitzar la presència de l'extrema dreta al carrer i també a les institucions». I hi afegia que «aquesta extrema dreta que s'expressa de diferents maneres i la veiem representada a través de forces com Aliança Catalana i com Vox, però també veiem com altres partits estan assumint part dels seus relats». Alhora, es referia als fets succeïts a Santpedor el 10 de febrer com «un exemple de com aquest ascens impacta als nostres municipis».
