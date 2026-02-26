Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
Els Mossos van trobar ahir nit el cos de la víctima en un domicili del municipi
Regió7
Els Mossos d’Esquadra, a través de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), investiguen la mort violenta d’un home de 51 anys a Balsareny. Els fets van tenir lloc aquest dimecres a la nit. Cap a tres quarts de nou, els agents es van desplaçar fins a un domicili del municipi del Bages, on van localitzar el cos sense vida de la víctima.
Tot indica que la víctima hauria mort com a conseqüència de les lesions que li van ocasionar diversos cops amb un objecte contundent. A més, els investigadors van observar que l'autor o els autors del crim havien immobilitzat l'home, que era veí de la població, com la seva família directa. De moment, no ha transcendit que s'hagi practicat cap detenció pel succés.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar la defunció al lloc dels fets. La DIC ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies i les causes de la mort.
(Estem treballant per ampliar la informació)
