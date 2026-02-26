Les escoles Vedruna celebren els 200 anys de la congregació amb un gran acte a Tarragona
La Fundació, que a la Catalunya Central té centres a Artés, Berga, Cardona, Manresa, Navàs, Sallent i Puigcerdà, reunirà cinc mil persones vinculades al món educatiu en un gran acte a Tarraco Arena
Regió7
La Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb 39 escoles arreu del país, celebrarà el bicentenari de la congregació de germanes Carmelites de la Caritat Vedruna amb un gran acte institucional a Tarragona. La celebració tindrà lloc aquest dissabte, 28 de febrer, a Tarraco Arena i aplegarà unes cinc mil persones vinculades al món educatiu Vedruna. A la Catalunya central, la Fundació té centres a Artés, Berga, Cardona, Manresa, Navàs, Sallent i Puigcerdà.
En el marc de l’acte d’aquest dissabte es presentarà el nou Projecte Educatiu que guiarà les 39 escoles Vedruna amb presència arreu del país a partir del curs 2026-2027, que és fruit d’una acció formativa amb el nom ‘Perfer’. Tota la comunitat educativa hi ha col·laborat per definir el model d’escola que demana avui la societat.
Una cantata reunirà un miler d’alumnes
La celebració a Tarragona comptarà amb intervencions orals, musicals, poètiques i artístiques, així com elements audiovisuals. Hi haurà testimonis de mestres i professors que parlaran de vocació, un dinar festiu i la cantata final amb un miler d’alumnes de 4t, 5è i 6è de primària, representants de les escoles. La cantata ‘Kim-A de Mart: cantata transplanetària per a solista, cor infantil i petita orquestra’ és una composició de nou cançons, escrites per Jordi Domènech i Joan Rial, que juga amb la imaginació de descobrir com es viu en un altre planeta.
L’acte comptarà amb la participació de dos mil educadors –tant personal docent com d’administració i serveis–, dos mil cinc-cents alumnes i familiars de les escoles Vedruna, així com cent cinquanta personalitats de l’àmbit polític, d’altres xarxes educatives i universitats, col·laboradors externs i proveïdors.
Un calendari d'actes fins al juliol
A més de la celebració a Tarragona, la institució ha previst tot un calendari d’actes per commemorar els 200 anys a Catalunya, que culminarà el mes de juliol a Vic amb la Trobada internacional de joves Vedruna. Als centres de la Catalunya central (Artés, Berga, Cardona, Puigcerdà, Navàs, Sallent i Manresa), del 9 al 22 de maig, tindrà lloc la cantata dels 200 anys i la Festa Vedruna Alumni a cada escola.
En el marc de la celebració dels 200 anys Vedruna i de la recent celebració del Mil·lenari de Montserrat, i coincidint amb la vigília de la festivitat de Santa Joaquima, el dijous 21 de maig s’inaugurarà una escultura de Joaquima de Vedruna, fundadora de la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, al Camí dels Fundadors de Montserrat. L’escultura és obra de l’artista Jordi Coll i és un projecte conjunt de la Província Vedruna Europa i de la Fundació Vedruna Catalunya Educació.
39 centres a tot Catalunya
La Fundació Vedruna Catalunya Educació té actualment un total de 39 escoles en 34 municipis d’arreu del territori. Aquests centres educatius sumen 21.716 alumnes, 16.490 famílies i disposen de 2.868 educadors, entre mestres, PAS, monitoratge i neteja i voluntaris.
La congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna és una institució nascuda a Catalunya, amb una clara projecció internacional i amb una trajectòria estretament vinculada a l’educació, la salut i la promoció humana. La congregació va néixer a la ciutat de Vic, concretament al Mas o Manso Escorial, espai on va viure Joaquima de Vedruna. Al llarg del temps ha estat present en 135 poblacions i es va expandir, a partir de mitjan segle XIX, arreu de l’Estat espanyol i, durant el segle XX, a més de 25 països de quatre continents: Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica.
L’origen de l’escola Vedruna, el 1826
El 26 de febrer de 1826 Joaquima de Vedruna va fundar la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna: la primera institució nascuda a Catalunya que va tenir per objectiu l’educació de les noies. Amb el pas dels anys, la congregació va passar a fer també educació mixta. El 2011 la congregació va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat «per la destacada tasca que realitzen a Catalunya, singularment en el sector educatiu».
La Fundació Vedruna Catalunya Educació neix el 2016 per garantir l’accés equitatiu a una educació de qualitat, especialment a les persones més necessitades. La seva acció se centra en un model d’escola catalana i cristiana oberta a la diversitat, en continuïtat amb la tradició pedagògica de Joaquima de Vedruna. La seva fundadora ja va apostar, al segle XIX, per una educació de qualitat amb capacitat de transformar la societat i fer-la més justa i solidària.
Avui Vedruna és la xarxa educativa d’iniciativa social més gran de Catalunya. Ofereix formació integral al llarg de la vida, tant a infants, com a joves i adults, així com al conjunt de la comunitat educativa.
