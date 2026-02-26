Mireia Riba formarà part del jurat de la final del Concurs Cambrer de l'Any a Alimentària-Hostelco
La guanyadora del certamen el 2022, de l'equip d'innovació de la Fundació Alícia, participarà com a jurat tècnic de barra en la gran cita nacional de la sala, que se celebrarà el 26 de març a Barcelona
Regio7
La professional vinculada al Bages Mireia Riba, guanyadora del Concurs Cambrer de l'Any el 2022, formarà part del jurat de la gran final dels concursos Cuiner i Cambrer de l'Any 2025-2026, que tindrà lloc el pròxim 26 de març en el marc d’Alimentària-Hostelco, a Barcelona. Riba exercirà com a jurat tècnic de barra, participant en l’avaluació de les proves pràctiques dels finalistes de sala en una de les cites professionals més rellevants del calendari gastronòmic estatal.
Riba forma part de l’equip d’innovació de la Fundació Alícia, un centre de recerca ubicat a Sant Fruitós de Bages dedicat a la innovació tecnològica en cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del patrimoni agroalimentari i gastronòmic. A més, és ambaixadora de cocteleria de Juver Zumos, amb la qual col·labora en la promoció de la cultura del suc i la mixologia aplicada a la sala.
La seva incorporació al jurat reforça la presència de talent català en aquesta edició i consolida el paper de Mireia Riba com una de les professionals de referència del servei de sala a l’Estat. Després d’alçar-se amb el títol el 2022, la seva trajectòria s’ha convertit en un exemple d’excel·lència tècnica, precisió operativa i coneixement integral del servei, valors que defineixen l’esperit del certamen.
Un jurat d’excepció per la VI edició del concurs Cambrer de l'Any
La final de la sisena edició del Concurs Cambrer de l'Any comptarà amb un jurat integrat per destacats referents de la sala i la sommelieria, encapçalat per David Seijas, Nas d’Or i Premi Nacional de Gastronomia, i Xavi Alba, director de sala del restaurant Enigma, ubicat a Barcelona i liderat per Albert Adrià. La coordinació del jurat anirà a càrrec d’Antonio Chacón, president del jurat i figura clau en l’àmbit del servei de sala a Espanya.
En definitiva, la participació de Mireia Riba com a jurat representa així el retorn al concurs d’una professional que coneix de primera mà l’exigència de la competició i que contribuirà a garantir el màxim rigor tècnic en l’avaluació dels futurs referents del servei de sala a escala nacional.
