Neix un itinerari formatiu en mineria i construcció entre la formació professional i la universitat a la Catalunya Central

L’Institut Mig-Món de Súria, l’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa ofereixen un itinerari formatiu des de grau mitjà fins a la universitat

Representants del Departament d'Educació i dels centres formatius impulsors del hub formatiu

Representants del Departament d'Educació i dels centres formatius impulsors del hub formatiu / Cedida

Regio7

Manresa

La Catalunya Central impulsa un ambiciós projecte educatiu amb la creació d’un itinerari formatiu entre la formació professional i estudis universitaris en l’àmbit de la mineria i la construcció. Aquest itinerari comença amb els cicles de grau mitjà que ofereixen els dos instituts (CFGM Excavacions i Sondatges a l’Institut Mig-Món, CFGM Construcció a l’Institut de Castellet), continua amb el grau superior d’Organització i Control d’Obres de l’Institut Castellet i finalitza en el grau en Enginyeria de Recursos Minerals de la UPC Manresa.

Els tres centres educatius, juntament amb el Departament d’Educació i Formació Professional, coordinaran accions conjuntes per donar visibilitat a aquests estudis i reforçar la captació de talent. S'organitzaran xerrades d’orientació, visites d’alumnat als centres educatius, intercanvi de bones pràctiques, foment de vocacions tecnològiques i establiment de vincles amb els sectors de la mineria i la construcció a la Catalunya Central. L’objectiu és informar a l’alumnat dels reptes reals del sector, els perfils que es demanden i les oportunitats laborals que ofereixen.

Els alumnes dels cicles de Construcció de l’Institut Castellet, i Excavacions i Sondatges de l’Institut Mig-món visiten la UPC

Els alumnes dels cicles de Construcció de l’Institut Castellet, i Excavacions i Sondatges de l’Institut Mig-món visiten la UPC / Cedida

Un ecosistema educatiu compartit

Aquest acord busca la creació d’un ecosistema conjunt que permeti al jovent visualitzar un camí de progressió acadèmica i professional clar i continuat. L’elevada demanda de personal qualificat en el sector de la mineria i la construcció es beneficia d’aquesta aliança, que contribuirà a consolidar vocacions tecnològiques i facilita l’accés a ocupacions especialitzades.

La mineria i la construcció són sectors en evolució constant i els centres signats defensen que combinar formació professional i estudis universitaris en un mateix itinerari permet formar perfils més versàtils, actuals i preparats per afrontar els reptes del futur.

