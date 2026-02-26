Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Operatiu policial per frau elèctric al polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet

Els Mossos d'Esquadra han efectuat una entrada en una nau per la possible existència d'un viver de criptomonedes

Efectius dels Mossos desplegat a Sant Vicenç de Castellet

Efectius dels Mossos desplegat a Sant Vicenç de Castellet / Eduard Font Badia

Eduard Font Badia

Regió7

Sant Vicenç de Castellet

Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra inspecciona aquest dijous una nau industrial del polígon industrial Les Vives de Sant Vicenç de Castellet per frau elèctric. Tot apunta que a l'interior hi hauria un viver de criptomonedes.

L'operatiu policial, conformat per dues unitats dels agents de l'ARRO i la policia judicial, s'ha activat des de primera hora del matí i ha efectuat una entrada a l'immoble ubicat al carrer Anaïs Nin.

De moment, la policia catalana no ha confirmat cap detenció.

(Estem treballant per ampliar la informació).

Desplegament policial a Sant Vicenç de Castellet

Desplegament policial a Sant Vicenç de Castellet / Eduard Font Badia

VÍDEO | Investiguen la mort d'un home en un domicili de Balsareny

