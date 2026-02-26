Operatiu policial per frau elèctric al polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet
Els Mossos d'Esquadra han efectuat una entrada en una nau per la possible existència d'un viver de criptomonedes
Regió7
Sant Vicenç de Castellet
Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra inspecciona aquest dijous una nau industrial del polígon industrial Les Vives de Sant Vicenç de Castellet per frau elèctric. Tot apunta que a l'interior hi hauria un viver de criptomonedes.
L'operatiu policial, conformat per dues unitats dels agents de l'ARRO i la policia judicial, s'ha activat des de primera hora del matí i ha efectuat una entrada a l'immoble ubicat al carrer Anaïs Nin.
De moment, la policia catalana no ha confirmat cap detenció.
(Estem treballant per ampliar la informació).
