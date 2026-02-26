Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: "Molts cotxes entraven i sortien de casa seva"
Cap dels veïns va sentir indicis sospitosos que els fessin alertar per la mort violenta d'un home de 51 anys (amb inicials J. L.) que va ser trobat sense vida a l'interior del seu domicili
Cap a 3/4 de 9 del vespre d'aquest dimecres, un ampli dispositiu policial va sorprendre la vintena de veïns que encara viuen a l'antiga colònia minera de Vilafruns de Balsareny. "Era de pel·lícula", llança una de les residents, més que acostumada a la tranquil·litat que hi sol regnar. Els agents van desplaçar-se a aquest punt del municipi després de rebre l'avís d'un familiar que no aconseguia localitzar un home de 51 anys (amb inicials J. L.) que vivia en una de les cases de la colònia. En entrar-hi, el van trobar sense vida, amb signes d'haver patit una mort violenta.
L'home residia sol en el que havia estat el seu domicili familiar, una de les cases on antigament vivien els tècnics de la mina de Balsareny. Segons expliquen alguns veïns consultats per Regió7, J. L. s'havia quedat sense feina i, des de fa prop de mig any, es van adonar que molts cotxes entraven i sortien del seu domicili. "S'hi solien estar molt poca estona i com que aquí ens coneixem tots entre tots, és clar que no eren veïns", comparteix una altra de les residents.
Segons afegeixen aquestes fonts, un familiar proper de J. L. havia treballat a la mina i, per això, la família vivia a la colònia i el coneixien "de tota la vida". A més, comparteixen que la seva actitud amb la comunitat sempre ha estat cordial. I tot i reconèixer que en ocasions puntuals havien sentit crits o signes d'alguna disputa al seu domicili, asseguren que darrerament no han tingut constància de cap més succés.
L'alcalde de Balsareny, Isidre Viu, ha apuntat que el consistori no tenia constància que l'home hagués comès actes delictius o protagonitzat episodis de violència.
Una mort violenta que passa inadvertida pels veïns
Com ha pogut saber aquest diari, l'home hauria mort arran d'unes lesions ocasionades per diversos cops amb un objecte contundent. A més, els investigadors van observar que l'autor o els autors del crim havien immobilitzat l'home, suposadament, per agredir-lo. Tot indica que es tractaria d'una mort violenta, però per als veïns de la colònia va passar totalment inadvertida.
Durant el vespre i la nit d'aquest dimecres, cap dels veïns consultats va sentir indicis d'algun fet sospitós a l'immoble, ni tan sols els que viuen més a prop. De fet, el que els va fer adonar que havia passat alguna cosa greu va ser el gran desplegament policial que es va desplaçar fins al lloc. De la mateixa manera, expliquen que no van notar la presència de cap vehicle ni de cap persona a la zona que els pogués fer alertar.
Tots els veïns han lamentat profundament la mort de l'home de 51 anys, especialment per com de tèrbol els hi sembla el cas en aquests moments.
