Aliança Catalana demanarà amb una moció al ple la renúncia del regidor denunciat de la CUP
El regidor no adscrit però representant de la formació ha fet una compareixença de premsa al Parlament al costat de Sílvia Orriols, en la qual ha celebrat l’acció policial
Aliança Catalana, amb representació ara al ple de Santpedor a través de la figura del no adscrit Jordi Soteras, demanarà la renúncia a l’acta de regidor del representant de la CUP Rubèn López, després que s’hagi conegut (ho ha fet públic el mateix López en roda de premsa) que ha estat denunciat per la Policia Local pels fets ocorreguts en el ple del 10 de febrer passat. Sessió en la qual Soteras va prendre possessió del càrrec, fet que va motivar una concentració de protesta que va generar una restricció de l’entrada de públic al ple i que va acabar amb la detenció d’un militant i exregidor de la CUP, Aniol Vila.
Dijous al matí tenia lloc una roda de premsa de la CUP Santpedor davant de la sala de plens, en la qual es feia saber que un dels dos regidors actuals de la formació havia rebut la denúncia policial (mentre que l’exregidor Aniol Vila estàs citat a una vista oral als Jutjats de Manresa l’11 de març), i aquesta formació reiterava que la situació del 10 de febrer responia a que «vam viure una sèrie de fets totalment contraposats a la idea més bàsica, essencial i establerta que tenim de democràcia», pel que qualifica «d'entrada il·legítima» al plenari santpedorenc «d'un regidor d'una formació política que no s'havia presentat a les eleccions municipals i que destaca per les seves idees i pretensions xenòfobes i racistes». Situació que, hi afegien, «es va veure agreujada» pel fet que es va fer un accés restringit i selectiu del públic al ple, que va acabar amb la protesta, el forcejament i la detenció de l’exregidor.
Hores més tard, aquest dijous al vespre, el regidor no adscrit Jordi Soteras ha fet una compareixença de premsa al Parlament, al costat de la presidenta d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que l’ha presentat com a «flamant regidor a Santpedor», i de la presidenta del partit al Bages, Imma Nadal. En aquesta intervenció, Soteras ha llegit un comunicat en referència a aquell ple, i ha acabat anunciant que en el pròxim presentarà una primera moció «per condemnar formalment qualsevol agressió o conducta violenta dins del consistori, expressar el suport institucional a la Policia Local, i demanar la renúncia de l'acta de regidor de Rubén López per atemptar contra un agent de l'autoritat».
Prèviament, Soteras ha dit que els fets viscuts en el ple passat «són impropis d'una institució democràtica». Afirmava que el que es feia en aquell ple era «la presa de possessió d'un regidor escollit legalment», tot i que cal recordar que la resta de formacions, incloent-hi Sumem x Santpedor-Junts, que és la llista dins la qual anava, l’han qualificada d’il·legítima i li han reclamat que hi renunciï perquè no era per Aliança que va concórrer a les eleccions. Soteras hi afegia que un acte [la presa de possessió] com aquell «no hauria de derivar mai en escenes de tensió, coacció ni alteració de l'ordre institucional. Vull lamentar profundament el clima que es va generar en el ple municipal. Els plens municipals han de ser espais de debat i respecte, no d'assetjament ni de pressió».
I, tot seguit, ha manifestat que «celebrem que la Policia Local de Santpedor hagi denunciat formalment un regidor de la CUP per una agressió a un agent mentre aquest exercia les seves funcions per garantir la seguretat i la normalitat del ple». Hi afegia que «les forces de seguretat mereixen respecte institucional absolut. Especialment quan actuen per preservar l'ordre democràtic». Finalment, insistia que «he pres possessió del càrrec amb plena legitimitat, complint la llei i el reglament municipal, amb l'únic objectiu de treballar per Santpedor», i ho reblava dient que «Aliança Catalana no s'arronsa davant la pressió ni davant dels intents de silenciar-nos. Les idees es combaten amb arguments, no amb intimidacions ni amb violència».
