Un amic va trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva

L'home, també veí de Vilafruns, va accedir al domicili del difunt perquè, després del succés, la porta va quedar oberta i ignorava què hi havia passat

Casa de la víctima de l'homicidi de Vilafruns, a Balsareny

Casa de la víctima de l'homicidi de Vilafruns, a Balsareny / Edu Font / RG7

Eduard Font Badia

Balsareny

Balsareny, el municipi del Bages on vivia l'home que dimecres va aparèixer mort de manera violenta a casa seva, i Sallent, població per on es movia habitualment la víctima comparteixen la sorpresa i la preocupació pel crim.

El difunt, Jordi L., de 51 anys i establert a la colònia de Vilafruns, era una persona coneguda en totes dues localitats. Era pare d'una jove, fruit de la relació que havia mantingut amb una dona de Sallent. Havia treballat de camioner en el passat, tot i que darrerament no se li coneixia cap ocupació.

Malgrat que tenia cotxe, un Fiat que segueix aparcat a la porta del seu domicili amb un cop a la part davantera, solia moure's a peu. Alguns residents en aquests municipis recorden que en els últims mesos el seu aspecte era preocupant, ja que havia perdut molts quilos i li faltaven algunes peces dentàries.

VÍDEO | Investiguen la mort d'un home en un domicili de Balsareny

VÍDEO | Investiguen la mort d'un home en un domicili de Balsareny

Xavi Moraleda

Sigui com sigui, mantenia amistats a la zona. Entre elles, el veí que es va preocupar per ell i que va avisar la policia quan se'l va trobar sense vida a l'habitatge de la colònia Vilafruns. Va accedir a la planta baixa perquè la porta no estava tancada. Després de l'alerta, els guàrdies municipals, els serveis d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra van assumir unes gestions que hauran de servir per resoldre l'assassinat o l'homicidi, perquè ja era impossible fer res per ell.

Jordi L. era un amant dels gats. A més de conviure amb alguns d'aquests animals, es cuidava de la colònia que hi ha a Vilafruns. Ara, haurà de ser l'Ajuntament qui s'encarregui d'atendre'ls. Des de dimecres, els gats passegen pel terreny de la víctima i els voltants, entre investigadors, veïns i curiosos.

La víctima era molt coneguda a Vilafruns, on residia des de petit, a la mateixa casa on ha trobat la mort. El seu pare va treballar a la mina, i quan va morir, hi va seguir vivint amb la seva mare. Ella, fa un temps se'n va anar a viure a Sallent i a la casa que tenien a Andalusia.

Una mort violenta

La policia científica dels Mossos d'Esquadra ha recollit abundants proves a l'escena del crim de la colònia de Vilafruns, el terme municipal de Balsareny. Les circumstàncies en què va aparèixer el cadàver de Jordi L., de 51 anys, immobilitzat a casa seva, va donar a entendre des del primer moment que es tractava d'una mort violenta. Els agents també han parlat amb tots els veïns de la colònia de Vilafruns, que poc han pogut aportar més enllà que el comportament del finat sempre havia estat més que correcte.

Crim a Vilafruns: les imatges del lloc dels fets

Un investigador entra a la casa de la víctima / ACN

Per això, la segona clau de la investigació és l'autòpsia, això és, l'examen mèdic mitjançant el qual es determina la causa i les circumstàncies de la defunció. En ocasions com aquesta, quan ja ha estat realitzada per professionals de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, es redacta un informe que es lliura al jutjat instructor.

Aquesta instància dirigeix les perquisicions penals, executades a través dels agents que actuen en qualitat de policia judicial. La unitat dels Mossos en qüestió està duent a terme les indagacions i assegurant les proves per esclarir el delicte, un homicidi o assassinat, i detenir-ne els responsables.

Una de les hipòtesis amb què han treballat els policies és que la mort de Jordi L., que presumiblement vivia sol en una residència unifamiliar amb una petita parcel·la al voltant, va ser la conseqüència involuntària i sobrevinguda d'un robatori, el qual no hauria sortit tal com s'havia planejat.

Notícies relacionades i més

La declaració de veïns que afirmen que, a la propietat del finat, hi acudien sovint vehicles de terceres persones també és una revelació de gran utilitat. El mateix passa amb el seu estil de vida i el seu cercle més proper, dos aspectes rellevants en casos com aquest.

TEMES

