El Bages impulsa el turisme accessible a un dels seus grans elements patrimonials
S’ha estrenat una sortida adaptada a les tines de la Vall del Flequer per donar a conèixer les possibilitats reals de fer itineraris turístics amb cadira de rodes a la comarca
El Bages fa un pas endavant en la promoció del turisme accessible donant a conèixer una activitat adaptada a persones amb mobilitat reduïda dins un dels municipis del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. La proposta consisteix en una sortida accessible en algun tipus de cadira de rodes i cadira Joelette per l’itinerari de les tines de la Vall del Flequer, al terme del Pont de Vilomara i Rocafort, un dels espais més emblemàtics del territori i que guarda un dels grans tresors patrimonials, que acaba amb un tast de vins DO Pla de Bages i productes gastronòmics locals.
Bages Turisme destaca que l’activitat vol demostrar que el patrimoni natural i cultural del Bages pot ser gaudit per tothom i que hi ha itineraris accessibles —amb suport professional o de manera autònoma amb instruments específics— que permeten descobrir la riquesa paisatgística del territori. Les tines, les construccions de pedra seca i el mosaic agroforestal del parc esdevenen així escenari «d’una experiència inclusiva que uneix natura, cultura i enoturisme» i que donen a conèixer la Ruta del vi DO Pla de Bages
Un pas més per fer la natura accessible
L’objectiu de la sortida ha estat donar a conèixer les possibilitats reals de fer itineraris amb cadira de rodes o amb cadira Joelette (segons necessitats persones), equips pensats per recórrer camins amb pendents o irregularitats. Aquest servei, gratuït, forma part de l’oferta d’accessibilitat de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i, en el cas del Bages, es gestiona a través de l’equipament de la Casa Nova de l’Obac.
Des del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac s’ofereixen materials i serveis per l’accessibilitat al medi natural com la cadira Joelette
La cadira Joelette s’ofereix sempre amb guiatge professional. L’empresa gestora aporta un portador principal i és necessària la col·laboració de les persones del grup. Només en casos excepcionals es pot cedir sense guia, i sempre que s’acrediti formació o experiència prèvia en el seu ús i una assegurança de responsabilitat civil.
Les persones interessades a demanar el servei han de seguir el procediment de la Xarxa de Parcs (disponible al web de la Diputació) i tramitar la sol·licitud a través de l’equipament del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Dinamització del territori
Aquesta acció s’emmarca en l’aposta conjunta de Bages Turisme, el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central i la Ruta del Vi DO Pla de Bages per generar productes accessibles que reforcin la competitivitat de la destinació. La proposta vol comunicar al públic final que el Bages disposa d’opcions adaptades, però també animar agències, guies locals i empreses especialitzades a oferir aquestes activitats, que poden incloure tastos, interpretació del territori, idiomes i adaptacions personalitzades.
Bages Turisme destaca que l’itinerari de les tines és «un exemple excel·lent del que el territori pot oferir: un recorregut envoltat de bosc mediterrani, patrimoni de pedra seca singular i un paisatge que explica segles d’interacció entre natura i pagesia. Fer-lo accessible és fer-lo més inclusiu i fer valdre un patrimoni que pertany a tothom».
El conseller comarcal de Turisme del Bages, Eduard Mata, destaca que «és important que tothom pugui gaudir del nostre patrimoni natural i cultural amb igualtat d’oportunitats. Fer accessibles itineraris com el de les tines de la Vall del Flequer no només amplia l’oferta turística, sinó que reforça el compromís del territori amb una manera de fer més inclusiva, responsable i connectada amb les persones».
Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic, representats per l’associació Bages Impuls. Aquest ens treballa amb el suport de la Diputació de Barcelona per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premissa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre amb respecte amb el medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.
Sobre la Ruta del VI DO Pla de Bages
La Ruta del Vi és una iniciativa liderada i finançada per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, amb l'objectiu de promocionar el territori bagenc com a destinació enoturística de referència, destacant la seva tradició vinícola, el patrimoni cultural i la qualitat dels seus cellers i serveis associats. Amb una àmplia oferta d’experiències que uneixen natura, història i gastronomia, la Ruta ofereix una oportunitat única per descobrir els vins del Bages i el seu entorn.
