El Bages reclama amb unitat una xarxa ferroviària competitiva
La declaració institucional del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes i d’agents socials i econòmics exigeix trens dignes, més velocitat de connexió i noves connexions
El restabliment complet i immediat del servei de la línia R4, la garantia de la seguretat i la qualitat del servei, i la presentació per part d’Adif i Rodalies d’un pla detallat d’inversions amb jerarquització clara de les actuacions. També fixa com a objectiu assolir un temps de trajecte Manresa–Barcelona inferior a una hora, amb serveis semidirectes cada 60 minuts, i reduir progressivament el recorregut per arribar als 45 minuts amb les actuacions estructurals necessàries.
Aquests són els objectius urgents que el Consorci Viari de la Catalunya Central i el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages, conjuntament amb agents socials i econòmics del territori, mitjançant una declaració institucional unitària per a la millora de la connectivitat en tren a la Catalunya Central. Declaració que vol situar el ferrocarril com a «infraestructura estratègica per al desenvolupament econòmic, la cohesió social i el reequilibri territorial». Per això, planteja també demandes a mitjà termini, més enllà de les urgències.
La declaració neix davant una situació que el territori qualifica de «dèficit estructural» i d’infrafinançament històric. El document reclama un canvi de model i inversions fixades en el calendari que permetin «garantir un servei ferroviari digne, segur, fiable i competitiu».
En l’àmbit estratègic, el territori aposta per reconvertir l'R4 en una «línia d’altes prestacions», impulsar l’Eix Transversal Ferroviari com a alternativa interior al corredor litoral i desenvolupar projectes com el Metro Comarcal del Bages (el que també es coneix com a tren-tram) i un ‘hub’ de mobilitat supracomarcal que connecti ferrocarril i autobusos amb serveis d’aparcament a l’abast.
La declaració també reclama un traspàs efectiu del servei de Rodalies «amb capacitat real de decisió, planificació i priorització d’inversions des de Catalunya, incorporant criteris de proximitat, transparència i coordinació estable amb els ens locals».
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha reclamat que «el Bages i la Catalunya Central no poden continuar pagant el preu d’una manca d’inversió endèmica. El tren no és només mobilitat: és competitivitat, accés a l’habitatge, cohesió social i oportunitats per a la nostra gent».
Hernàndez ha celebrat aquest consens i unitat, ja que «el territori parla amb una sola veu per exigir un full de ruta clar, amb calendari i compromisos verificables».
El document serà traslladat formalment al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, a ADIF, a Renfe-Rodalies de Catalunya i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perquè sigui tingut en consideració en la planificació i execució de les actuacions ferroviàries necessàries per garantir el desenvolupament equilibrat de la Catalunya Central.
La Declaració Institucional ha estat subscrita pel Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Berguedà i el Consell Comarcal del Solsonès, així com per la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, PIMEC, la Patronal Metal·lúrgica, la UBIC, UGT i la Plataforma pel transport públic de la Catalunya Central i les Terres de Ponent; per entitats com l’Associació Sant Cristòfol Manresa-Bages, Meandre, la FUB i la FAVM; per la plataforma ciutadana No més morts; per Xarxa 7; i pels col·legis professionals del territori, entre ells el Col·legi d’Advocats de Manresa, el Col·legi d’Arquitectes de les Comarques Centrals, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, el Col·legi d’Enginyers Industrials i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, així com pels grups comarcals d’ERC, Junts, PSC, Gent fent Poble i Ara Pacte Local.
