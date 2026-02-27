La Confraria de Vins del Bages promou el primer tast de l’any
La trobada, conduïda per l’enòleg Joan Soler, ressalta la importància de preservar la identitat del patrimoni vitivinícola de la comarca
Regió7
El projecte de recuperació de varietats històriques de vinya del Bages que comparteixen la Fundació Ampans, la DO Pla de Bages i l’Ajuntament de Manresa, ha promogut el primer tast de l’any. La iniciativa té com a objectiu preservar el patrimoni vitivinícola del territori i estudiar la potencialitat enològica de varietats tradicionals. En aquest marc, Ampans s’encarrega de la plantació i del cultiu de la vinya, en col·laboració amb el celler El Molí de Collbaix, que assumeix la vinificació, en una iniciativa que té l’assessorament tècnic de la DO Pla de Bages i el suport de l’INCAVI.
Aquest primer tast tècnic de 2026, organitzat per la Confraria de Vins del Bages, ha estat conduït per Joan Soler, enòleg i pioner del projecte, que ha compartit el context, l’evolució i els reptes d’aquesta recerca vitivinícola. Durant la sessió s’han tastat vins elaborats a partir de les varietats Negrelló, Pansa, Pansera, Turbat, Malvasia Manresana i Malvasia Roja, una experiència que ha permès aprofundir en la diversitat i identitat del patrimoni vitícola del Bages. La trobada ha ressaltat la importància de preservar la memòria agrària del territori i ha reafirmat el compromís de la Confraria de Vins del Bages, que ha estrenat nova junta directiva, amb la difusió del coneixement, la qualitat i la singularitat dels vins de la comarca.
El projecte es desenvolupa a la Torre Lluvià, també coneguda com a Vil·la Emília, una casa d’estiueig modernista situada en plena Anella Verda de Manresa, que s’ha convertit en l’escenari d’aquesta iniciativa singular que combina territori, història i recerca vitivinícola.
Vins arrelats al territori
En paral·lel i en l’àmbit de la viticultura, la Fundació Ampans promou el projecte de vins Urpina des de 2006 amb la voluntat de posar en valor el territori i els productes que ofereix. Des de la finca de Sant Salvador de Guardiola es produeixen vins de gran qualitat a partir de les varietats de raïm picapoll i macabeu, muscat blanc, cupatge, merlot, cabernet sauvignon i sumoll. Participen en tot aquest procés persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport a qui Ampans els dona l’oportunitat de desenvolupar-se professionalment en un projecte amb accent social.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil